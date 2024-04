Patro Eisden-coach Stijn Stijnen laat van zich horen nadat hij stevige schorsing kreeg van vijf speeldagen

Stijn Stijnen kreeg van de Disciplinaire raad voor het Profvoetbal een flinke schorsing. De coach van Patro Eisden Maasmechelen gaat niet akkoord met zijn straf.

De Disciplinaire raad voor het Profvoetbal heeft Patro Eisden-coach Stijn Stijnen een schorsing van vijf speeldagen opgelegd. Eén daarvan is nieuw, de vier andere zijn het gevolgd van een voorwaardelijke straf die nog open stond.

Coach Stijn Stijnen is absoluut niet tevreden met de straf. "Nee, absoluut niet. Je kan enkel maar gestraft worden op basis van de reglementen. Er is geen enkel reglement dat zegt dat ik iets verkeerd heb gedaan", begint hij op de clubwebsite.

"Het gaat me niet om langs de lijn te kunnen staan en daar te coachen, maar om een principekwestie. Die principes moeten gevolgd worden. Wij moeten de regels respecteren, dan vind ik niet dat instanties mogen beslissen op buikgevoel."

"Dat moet gebeuren op basis van de reglementen. Ik ga dan ook in evocatie. Dan gaan we kijken wat de volgende stappen zijn. Zoals ik eerder zei, ik zal me niet neerleggen bij een schorsing", besluit hij over zijn schorsing.

Patro start zaterdag met zijn Promotion Play-offs, dan nemen de Limburgers het thuis op tegen Deinze. De terugwedstrijd volgt op 1 mei.