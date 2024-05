Alles op Club Brugge: Anderlecht begint aan race tegen de klok

Bij Anderlecht heeft de MRI-scan van gisteren nog niet volledig uitsluitsel gegeven over de blessure van Jan Vertonghen. Vandaag ondergaat hij een tweede scan, maar bij paars-wit is men al aan de voorbereiding van Genk begonnen met het idee dat de recordinternational niet zal spelen.

Vertonghen voelde op het veld van Union iets in de liesstreek en moest na een halfuur al naar de kant. Dankzij zijn ervaring en de kennis van zijn lichaam heeft hij die beslissing wel op tijd genomen.

Hij stapte zelf het veld af op het moment dat hij voelde dat er iets niet in de haak was. Dat heeft waarschijnlijk de rest van de play-offs wel gered. Het vermoeden is dat er een klein scheurtje in de liesstreek is.

Dat zou betekenen dat hij sowieso de wedstrijd tegen Genk mist, maar wel klaar kan geraken voor de wedstrijden tegen Club Brugge en Antwerp. Daar mikt de medische staf nu ook op.

Het betekent wel dat Zeno Debast zondag de taak krijgt om Tolu Arokodare op te vangen. Frederico Gattoni speelde op Union wel een goeie match, maar is te klein om de Limburgse reus te dekken.

Normaal neemt Vertonghen altijd de centrumspits voor zijn rekening, maar op Union bewees Debast ook dat hij een speler als Nilsson aankan. En dan hopen ze dat Vertonghen er straks is om tegen Club een topprestatie neer te zetten.