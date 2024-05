De één zijn dood... Door blessure Meijer mag jongeling vervroegd hopen op kansen bij A-ploeg

De blessure van Bjorn Meijer betekent ook dat Club Brugge niet al te veel alternatieven meer heeft op de linksachter en nu vooral moet hopen dat er niets meer gebeurt met Maxime De Cuyper. Al is het voor een jong talent van Club NXT ook meteen een unieke kans.

Hayen is immers van plan om Joaquin Seys in zijn kern op te nemen. De 19-jarige linksachter traint al een tijdje mee met de A-kern en het plan was om hem daar definitief naar over te hevelen vanaf volgend seizoen.

Die plannen worden nu dus wat vervroegd. Seys is de enige back up voor De Cuyper en zal dat begin volgend seizoen ook zijn, want Meijer zal dan nog niet fit zijn.

De kans dat de Nederlander een zomertransfer maakt is door zijn blessure ook zo goed als nihil geworden. Dat betekent dat hij nog minstens een half jaartje bij blauw-zwart zal moeten blijven.

Nochtans was er voor hem nogal wat interesse, vooral uit Italië en Engeland. Het zou Club ook nog een leuke transfersom hebben opgebracht, want op Transfermarkt stond zijn waarde op 7 miljoen.

Meijer was dit seizoen nochtans veelal op zoek naar zijn beste vorm. Hij verdrong De Cuyper dan wel naar de linkerflank, maar die had dat eigenlijk niet verdiend, al trok hij ook op rechts zijn streng.