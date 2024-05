Serge Gumienny snoeihard voor Toby Alderweireld na uithaal richting arbitrage: "Vorig jaar heb ik hem tijdens de titelmatch ook niet gehoord..."

Toby Alderweireld haalde na de nederlaag van Antwerp tegen Club Brugge zwaar uit naar de arbitrage in België. Iets wat niet iedereen apprecieert.

Antwerp verloor afgelopen weekend met 1-2 van Club Brugge. Een strafschop die niet gefloten werd zorgde voor heel wat heisa. Toby Alderweireld ging flink tekeer over het niveau van de arbitrage na afloop.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vond het niet oké dat de Antwerpse kapitein zo uithaalde. "De uithaal van Aldeweireld was overdreven. Hij hekelde niet alleen de wedstrijdleiding tegen Club Brugge, maar sprak over een dramatisch niveau in heel de play-offs. Dat vind ik onnodig en onterecht", stelt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik blijf erbij dat er zeer degelijk gefloten wordt in deze play-offs. Het is niet omdat Antwerp zelf slecht voor de dag komt dat ze de schuld bij de arbitrage moeten leggen. Vorig jaar heb ik hem ook niet gehoord toen Genk tot twee keer toe een strafschop had kunnen krijgen in de titelmatch. Die waren trouwens veel duidelijker dan degene die Antwerp claimde tegen Club", gaat hij verder.

"Mijn mening over de bewuste fase: theoretisch gezien kan je hem fluiten. De verdediger raakt eerst het been van Kerk en daarna pas de bal. Het is geen zwaar contact, maar in principe wel genoeg om er een strafschop voor te geven. De speler maakt het de scheidsrechter ook niet makkelijker door zelf snel recht te kruipen en verder te spelen."

Een VAR-check was volgens Gumienny daarom zeker nodig geweest. "Dan had hij de fase beter kunnen inschatten en ook gezien dat Kerk wel degelijk geraakt werd. Dat wil nog niet zeggen dat Vergoote dan automatisch ook een strafschop had gegeven."

"Als je deze fase aan honderd scheidsrechters laat zien, dan fluiten er vijftig voor strafschop en de andere vijftig niet. Maar in een belangrijke wedstrijd als deze kan het nooit kwaad voor een scheidsrechter om beelden te gebruiken bij zo een cruciale fase", besluit hij.