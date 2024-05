Maandag al evaluatie over Hayen: succescoach spreekt zich uit over toekomst bij Club Brugge

Dat Club Brugge alsnog de landstitel pakte, heeft het voor een groot stuk aan Nicky Hayen te danken.

Geen Nicky Hayen op de bank tijdens de titelmatch van Club Brugge, wel Michel Jonckheere. Dat maakte het voor hem misschien nog wat moeilijker. "Ik was heel zenuwachtig, maar ik was eigenlijk wel 80 minuten gerustgesteld."

"We hielden ons goed aan het plan tot die afgekeurde goal van Cercle. Daarna weet je nooit of een bal goed valt voor hen. De tijd kon niet snel genoeg voorbij zijn in dat laatste kwartier", zei Hayen achteraf in een reactie bij ons.

Club Brugge pakte met 24 op 30 toch nog de titel. "We moesten bijna perfecte play-offs spelen om het te realiseren en dat hebben we gedaan, Dit is een onwaarschijnlijke titel, want iedereen had ons kansloos geacht."

Blijft Hayen of niet bij Club Brugge?

Of Hayen zijn succes ook kan verzilveren met een verlengd verblijf bij Club Brugge, moet maandag tijdens een evaluatie duidelijk worden. "Morgen zitten we rustig samen, we gaan kijken wat de beste uitkomst is voor iedereen."

"Ik ben altijd iemand geweest die in functie van de club meedenkt. Natuurlijk hoop ik om te blijven, maar ik laat het op mij afkomen. We zullen zien wat de ideeën van het bestuur zijn en wat hun vooruitzichten zijn."