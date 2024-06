Stress voor de Rode Duivels? Marc Degryse denkt er het zijne van

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels trappen deze avond hun EK op gang tegen Slovakije. Niet alleen de supporters, maar ook analist Marc Degryse verwacht een klinkende overwinning van De Bruyne en co.

Eindelijk is het zover. Vanavond om 18 uur komen ook de Rode Duivels in actie op het EK in Duitsland. Toch lijkt de stress wel aanwezig, zowel bij spelers als supporters.

Marc Degryse is overtuigd dat de Rode Duivels tegen Slovakije eigenlijk een heel gemakkelijke overwinning moeten boeken, ook al zijn er misschien wat zenuwen voor deze eerste groepswedstrijd op het EK.

De opstelling van Tedesco is nog niet bekend, maar als Degryse de namen overloopt die hij zou zetten en met wie er allemaal in deze selectie zit, dan mag het tegen een dergelijke tegenstander niet fout lopen.

“Zeker met deze ploeg. Als ik ze nog eens alle elf overloop, stel ik vast dat hun seizoen één voor één meer dan oké was. Ze zitten allemaal goed in hun vel”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De Rode Duivels moeten met heel veel vertrouwen aan dit EK beginnen. Er mag geen twijfel zijn, want daar is ook geen reden toe.

“Er is dan ook geen enkele reden om het EK met schrik te beginnen. Ik zou zeggen: 'Wees relaxed, vertrouw op de jongens die zullen spelen en wees niet bang van de tegenstander'. Zo kunnen de Duivels vol vertrouwen en met een goed gevoel beginnen aan het toernooi.”