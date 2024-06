Karl Vannieuwkerke komt met straffe bekentenis over zijn televisiewerk

Voetbal of koers op de televisie? Dan is de kans vrij groot dat ook Karl Vannieuwkerke bij de VRT van de partij is.

Een groot voetbaltoernooi als het EK op de openbare omroep, dan kom je gegarandeerd ook Karl Vannieuwkerke tegen. En dit keer is dat niet anders voor Euro 2024 in Duitsland.

De West-Vlaming bouwde een stevige carrière uit als maker en presentator van sporttelevisie, waaronder ook heel veel voetbal. De Zondag vroeg aan Karl Vannieuwkerke en Imke Courtois of ze hun carrière zouden inruilen voor een olympische medaille.

Imke Courtois moet er alvast niet lang over nadenken. “Ik zou er mijn voetbalcarrière niet voor inruilen! Mijn televisiewerk wel! Direct!”, vertelt ze aan het weekblad dat elke zondag bij de bakker ligt.

Karl Vannieuwkerke reageert wat koeler. “Indien ik een olympische medaille had gewonnen, zou de volgende stap ook wel analist zijn geweest”, klinkt het, om dan toch eventjes aan het dromen te slaan over wat had kunnen komen.

“Luister, toen ik 16 was, testte ik bij Cercle Brugge. Er is toen nipt gekozen voor Wim Henneman. Ik was daarna al een jaar of vijftien bezig bij de VRT en ik dacht nóg: ik zou al die momenten graag inruilen voor een paar jaren eersteklassevoetbal. Maar intussen … begot neen. Wat ik allemaal heb mogen meemaken in mijn job!”