Onze analist, Hernan Losada, is héél optimistisch voor EK van Rode Duivels: "Hoeveel landen hebben dat?"

Dit toernooi zal u bij ons regelmatig de analyses van Hernan Losada kunnen lezen. De Argentijnse ex-speler van onder meer Anderlecht en Beerschot, coach in België en Amerika en vlijmscherp analist geeft ons zijn mening over de Belgen en alle interessante zaken die er gebeuren.

Losada zakt vandaag ook af naar Frankfurt. En dat heeft een speciale reden. "Voor Kevin De Bruyne!", geeft hij meteen aan. "Ik wil zo'n topspeler nog live aan het werk zien. Hij zit toch nog op zijn piek, ondanks dat minder seizoen door blessures. Hij is geniaal!"

Mangala en Onana worden enorm belangrijk

Onze analist heeft er trouwens een heel goed oog in voor de Belgen. "Het middenveld met Onana en Mangala wordt heel belangrijk. Zij moeten voor evenwicht en controle zorgen. Het spel van Tedesco is er toch op gebouwd om de bal hoog te veroveren. Zij moeten dan de juiste pass in huis hebben."

"Maar ook Casteels moet top zijn en als Lukaku uit drie kansen twee goals maakt... De as van je team is zo belangrijk. Als zij goed zijn, zal de rest ook volgen. Met de ambities van België moeten ze winnen van Slowakije."

Zo hoog schat Losada de tegenstander immers niet in. "Al moet ik ook toegeven dat ik ze niet zo goed ken. Maar het is geen land met drie-vier-vijf spelers die in een topcompetitie spelen. Het verschil tussen de ploegen is tot nu toe toch vrij groot geweest. Ik plaats hen mogelijk in de categorie van Hongarije en Schotland."

Zo'n eerste wedstrijd is - zoals we op het WK in Qatar konden zien - bepalend voor de rest van het toernooi. "Ik hoop dat België een overtuigende wedstrijd neerzet die vertrouwen geeft voor de komende weken. België zit in een underdogrol en dat is niet slecht. De lat ligt eigenlijk laag. Ze moeten nu een wedstrijd spelen waarin ze hun identiteit laten zien."

Sommige journalisten zien de defensie als een zwakte, ik zie het helemaal anders

Dat de verdediging het zwakke compartiment van het team is, wil Losada zeker niet gezegd hebben. "Voor sommige journalisten zou het een probleem of een zwakte zijn, ik zie het helemaal anders. Er zijn mobiele, slimme verdedigers die ook nog fysiek sterk zijn."

"Debast moet wel begrijpen dat hij minder tijd zal hebben dan bij Anderlecht en minder risico's moet nemen. Maar er zit frisheid in en honger om zich te bewijzen."

En dan nog een woordje over Jérémy Doku, onze troefkaart op dit EK. "Ik ben een heel grote fan. Jongens die in een gesloten wedstrijd met één flits een wedstrijd kunnen beslissen... Hoeveel landen hebben dat? Zo iemand hebben is een enorme troef!"