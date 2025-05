OFFICIEEL: Na zes seizoenen einde van een tijdperk bij Real Madrid

Real Madrid heeft officieel afscheid genomen van Carlo Ancelotti. De wegen van de Madrilenen en de Italiaanse trainer scheiden na zes seizoenen. Voor Ancelotti wacht een nieuw avontuur als Braziliaans bondscoach.

Zowat iedereen wist dat het er zat aan te komen, maar Real Madrid heeft op zijn sociale media nu ook officieel aangekondigd dat het afscheid neemt van Carlo Ancelotti. Na zes jaar zeer succesvol te hebben samengewerkt, kende Real dit seizoen een mager jaar.

En dus maken ze zich bij Los Blancos op voor een nieuw tijdperk. Eén met Xabi Alonso als hoofdcoach, al is die nog niet officieel voorgesteld. Ancelotti zal op zijn beurt ook snel weer aan een nieuwe uitdaging beginnen. Hij is de volgende bondscoach van Brazilië.

Real gaat wel op gepaste wijze afscheid nemen van Ancelotti. Morgen, zaterdag, speelt de Koninklijke haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Real Sociedad. Ook op haar website spreekt de club vooral dankbaarheid uit. “Carlo Ancelotti zal voor altijd deel uitmaken van de Real-familie”, laat voorzitter Florentino Perez weten in een reactie. “We zijn zeer trots en dankbaar dat we een trainer hebben gehad die ons zoveel succesen heeft bezorgd en die bovendien de waarden van onze club op voorbeeldige wijze heeft uitgedragen.”

Ancelotti won als coach bij Real driemaal de Champions League, een laatste keer vorig seizoen. Nog op zijn palmares staan twee Spaanse titels, twee Spaanse bekers, drie keer het WK voor clubs, drie Europese supercups en twee Spaanse supercups.

Met al die prijzen is Ancelotti de meest gelauwerde hoofdtrainer in de rijkgevulde geschiedenis van Real Madrid. Het zijn hoe dan ook grote schoenen om te vullen voor Xabi Alonso. Vermoedelijk zal hij het komende WK voor clubs al voor zijn rekening nemen. Dat start op 15 juni in de Verenigde Staten.