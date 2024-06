Doku of Carrasco? Philippe Albert is duidelijk: "Het is heel jammer voor hem"

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Slovakije. Het is uitkijken welk basiselftal Domenico Tedesco het veld opjaagt.

Over de mogelijke elf namen voor de match van de Rode Duivels tegen Slovakije op het EK in Duitsland is al heel veel gezegd en geschreven. Philippe Albert vindt vooral kiezen tussen Carrasco en Doku een heel moeilijke opgave.

De buitenwereld verwacht op dit EK heel veel van Kevin De Bruyne als het over de Rode Duivels gaat, maar Philippe Albert kijkt enorm uit naar wat Jérémy Doku in Duitsland kan laten zien. Al moet hij dan wel basisspeler zijn.

“Ik weet dat zijn basisplaats ter discussie zal staan, gezien de vorm van Carrasco, die ook een basisplaats verdient. Maar Doku moet in Tedesco's basiself staan! Hij is hongerig als altijd en kan elke verdediger in de wereld gek maken”, klinkt het in La Capitale.

De Slovaken die hem moeten dekken zullen wat meemaken. Drie jaar geleden op het EK liet de jonge Doku al een en ander zien, maar sinds zijn transfer naar Manchester City lijkt het wel of hij van een andere planeet komt.

“Het is ongetwijfeld jammer voor Carrasco, maar hij zal in het laatste deel van de wedstrijd kunnen invallen en profiteren van de uitputtingsslag die Doku constant heeft gevoerd”, is Albert overtuigd van de keuze om Doku in het basiselftal te zetten.