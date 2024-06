'Koppen blijven sneuvelen bij Standard, maar Ivan Leko werft wel nieuw volk aan'

Volg Standard nu via WhatsApp!

De staff van Ivan Leko blijft veranderingen ondergaan. In de komende dagen werft Ivan Leko normaal enkele nieuwe mensen aan.

Vorige week was al te horen dat de medische staff van Standard bijna volledig op straat gezet werd. Dokter Bertrand Van den Bulck en de fysio's Ludovic Depretter en Julien Detaille moesten vertrekken.

Ook fysio Maxime Crosset vertrok, waarna Standard ook afscheid nam van physical coach Léo Djaoui, die nog met Elsner bij de club arriveerde, zo schrijft Sudpresse.

Leko wilde de voorbije maanden al een nieuwe assistent aanstellen, maar moest eerst het einde van het seizoen afwachten. Volgens de Waalse kranten wordt Jérémy Taravel zijn nieuwe assistent. Er komt ook een nieuwe physical coach die voor de eerste training op donderdag nog arriveert.

Bij Standard is het een komen en gaan van allerlei pionnen richting volgend seizoen. De club zit in moeilijke financiële papieren, waardoor het niet eenvoudig werken is voor alles en iedereen.

Ook op het vlak van spelers aanwerven staat Standard voor heel moeilijke keuzes, want er is haast geen budget om iets te realiseren, terwijl de club wel zelf probeert het maximum te halen uit het vertrek van enkele sterkhouders van het voorbije seizoen.