Passeert Anderlecht langs de City Group om speler met Belgisch verleden te halen en Delaney te vervangen?

Anderlecht zou graag Thomas Delaney nog een jaar langer houden, maar moet ook rekening houden met een vertrek. Kan de City Group voor een reddingsboei zorgen?

Jesper Fredberg moet ook een plan B voorzien en dat zou opmerkelijk genoeg wel eens een speler zijn die we in België vooral kennen uit de Challenger Pro League. De Braziliaan met de naam Metinho speelde in het seizoen 2022-2023 immers bij Lommel. De Limburgers huurden hem van het Franse Troyes. Wat hebben die twee clubs gemeen?

Ze maken allebei deel uit van de City Group. Het is voor de 21-jarige Metinho, die als verdedigende maar ook als aanvallende middenvelder ingezet kan worden, nog zoeken om het helemaal te kunnen maken in Europa. Het voorbije seizoen kwam het opnieuw tot een uitleenbeurt in de Lage Landen. Dit keer belandde hij in Rotterdam.

Nederland of Anderlecht voor talent van City Group

De Zuid-Amerikaan speelde immers op huurbasis voor het Nederlandse Sparta. Volgens het Braziliaanse PL Brasil behoort een nieuwe uitleenbeurt aan Sparta tot de mogelijkheden, maar ook een verhuur aan een Zwitserse of Belgische club ligt nog op tafel. Die Belgische club zou zelfs wel eens Anderlecht kunnen worden.

Zowel Sparta als Anderlecht zouden er voor openstaan om hem als huurspeler te ontvangen. Maar eerst even afwachten of paars-wit erin slaagt om Delaney definitief over te nemen van het Spaanse Sevilla. Er zal dan wel nog stevig onderhandeld moeten worden over het salaris van de Deen.