Johan Boskamp maakt brandhout van ex-Club Bruggespeler op EK in Duitsland

Heel wat ploegen kwamen al in actie op het EK in Duitsland. En zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de slechtste zijn.

Johan Boskamp heeft duidelijk al genoten van de wedstrijden op het EK. De toplanden deden het goed, al hadden ze het vaak niet zo gemakkelijk als iedereen verwacht had.

Zo had ook Nederland een flinke kluif aan Polen. “Vooraf dacht ik ook dat Polen een makkie ging worden voor Nederland”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Telkens was het toch een wedstrijd, behalve in de opener tussen Duitsland en Schotland. “Albanië deed het ook meer dan behoorlijk tegen Italië. Er is eigenlijk nog maar één ploeg echt weggespeeld op dit EK.”

Die ‘eer’ is weggelegd voor Schotland. “Hoe zwak kwamen die voor de dag in die openingswedstrijd. Echt niet normaal. Het leek wel alsof ze Duitsland voor rust een vrijgeleide gaven. Schotland is veruit de minste ploeg die ik al gezien heb op dit EK.”

Met als exponent volgens Boskamp ook een ex-speler van Club Brugge en KV Oostende. “Met een Jack Hendry in de ploeg ga je het altijd moeilijk krijgen op dit niveau. Zelfs op mijn gezegende leeftijd ben ik nog sneller gedraaid dan die gozer”, is de analist duidelijk.

Schotland speelt woensdag tegen Zwitserland. Zondag volgt hun laatste groepswedstrijd tegen Hongarije.