Trainer bevestigt het nieuws: Verrassing in de maak voor Marc Brys?

Marc Brys heeft zijn start bij Kameroen niet gemist. Al blijft de spanning met bondsvoorzitter Samuel Eto'o wel aanwezig.

Tegen Kaapverdië en Angola pakte Kameroen in de kwalificaties voor het WK van 2026 vier op zes. Missie geslaagd dus voor Marc Brys, ondanks alle miserie naast het veld.

Kameroen staat momenteel aan de leiding in hun kwalificatiepoule en als alles zo blijft lopen, dan kunnen ze zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK.

Marc Brys blijft echter de hete adem van bondsvoorzitter Samuel Eto’o in zijn nek voelen, al heeft onze landgenoot een andere aanbieding op zak mocht het hem te veel worden.

Brys bevestigt aan Het Nieuwsblad dat Nigeria bij hem gepolst heeft om bondscoach te worden. Josie Peseiro, de Portugees die sinds maart overnam, heeft dit weekend zijn ontslag gegeven bij Nigeria.

Dat gebeurde na een 1-1-gelijkspel tegen Zuid-Afrika en een 2-1-nederlaag tegen Benin. Nigeria telt momenteel 3 op 12 in de kwalificatiepoule.

Brys geeft aan zich momenteel goed te voelen bij Kameroen, ondanks alle vreemde kronkels in het verhaal met de bondsvoorzitter. Brys heeft nog wat bedenktijd over, want de volgende WK-kwalificatiematchen zijn pas in maart.