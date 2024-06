Waarschuwing voor fans Rode Duivels: "Zelfs de collega's uit Brussel hebben dat nog nooit meegemaakt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond om 18 uur komen de Rode Duivels voor het eerst in actie op het EK. Slovakije is de tegenstander van dienst.

De Rode Duivels werken vanavond hun eerste groepswedstrijd van het EK in Duitsland af. In Frankfurt is Slovakije de tegenstander. Laat ons hopen dat het één groot feest wordt, zowel op maar vooral ook naast het veld.

Aan sfeer is er alvast geen gebrek, al werd het EK de voorbije dagen toch wel opgeschrikt door een reeks incidenten met geweld. In Hamburg werd zondag nog een man neergeschoten toen hij agenten bedreigde met een houweel en een brandbom.

De fans laten het alvast niet aan hun hart komen. Er worden een 10.000-tal supporters van de Rode Duivels verwacht. Zij worden ook begeleid door acht Belgische politieagenten.

Bij VTM Nieuws lieten zij nog even weten dat de fans van de Rode Duivels de zone rond het station van Frankfurt best vermijden. Het is een zone die als zombieland omschreven wordt, omdat er veel druggebruikers rondhangen.

“We zijn allemaal politieagenten met jarenlange ervaring, en zelfs de collega’s uit Brussel hebben dat nog nooit meegemaakt. Het is daar een harddrugbuurt. Wij raden Belgische supporters dan ook aan om daar absoluut weg te blijven”, klinkt het bij één van de agenten.