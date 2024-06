Weghorst in basiselftal tegen Frankrijk? Johan Boskamp is resoluut

Nederland won niet zonder moeite van Polen. Invaller Wout Weghorst werd de held van de avond.

Wout Weghorst maakte zich zondagavond mateloos populair door meteen na zijn invalbeurt te scoren voor Oranje. “In zijn laatste elf wedstrijden voor Oranje zit hij aan zeven goals, waarvan vijf als invaller”, haalt analist Johan Boskamp in Het Belang van Limburg de statistieken boven.

“Ook al zit ie het grootste deel van de tijd op de bank, toch is ie ongelofelijk belangrijk voor de ploeg. Zeker omdat tegen Polen is gebleken dat ze toch moeilijker scoren dan we vooraf dachten. Ze mogen Bartje Verbruggen zelfs dankbaar zijn. Hij heeft hen een paar keer gered.”

Nederland creëerde, zeker in de eerste helft, het nodige gevaar, maar echt uitgespeelde kansen waren er niet. “Depay is een geweldige voetballer, maar hij is niet de killer die Weghorst wel is. Daar ontbrak het Nederland tot aan zijn invalbeurt toch wat aan. Een echte spits, die aan een halve kans genoeg heeft om te scoren.”

Maar voor Boskamp is het wel duidelijk dat Weghorst tegen Frankrijk zeker geen basisspeler moet zijn in het Nederlandse elftal en daar heeft de Nederlandse analist zijn redenen voor.

“Dat nu ook weer niet. Voetballend zal het altijd beter lopen met Depay in de ploeg. Weghorst kan je altijd inbrengen als breekijzer. Tegen Frankrijk verwacht ik ook een totaal andere wedstrijd. Vrijdag zullen ze toch iets meer zekerheid moeten inbouwen op het middenveld.”