📷 'Onverwachte wending: Axel Witsel heeft nieuwe ploeg op het oog'

Hoewel Real Sociedad concrete interesse toonde in Axel Witsel en reeds een bod uitbracht bleek dit financieel onvoldoende. De club uit San Sebastián wil Witsel toevoegen aan haar ervaren kern, maar biedt onvoldoende.

Witsel wil alles op alles zetten om volgend jaar het WK te spelen met de Rode Duivels en daarom moet hij een club vinden waar hij elke week kan spelen, anders wordt een selectie heel erg moeilijk.

Naast Sociedad blijft ook Qatar een realistische optie, maar volgens Tavolieri begint Udinese Calcio terrein te winnen. Zeker richting nationale ploeg is Qatar niet de beste keuze.

De Italiaanse club biedt sportieve mogelijkheden en Witsel heeft de nodige ervaring in huis die voor Udinese heel interessant kan zijn. Als mentor voor jong talent heeft onze landgenoot zeker zijn meerwaarde.

Witsel hoopt binnenkort de knoop door te hakken. Voorlopig blijft Witsel dus nog eventjes zonder club zitten, maar dat kan in het voetbalwereldje natuurlijk snel veranderen.

🇧🇪 More on Axel Witsel: in addition to Real Sociedad, Qatar stays a concrete option for the Belgian next to… Udinese Calcio. Real Sociedad made an offer so far, but it’s been too low. Witsel still believes his chance being called up by Rudi Garcia for WC26, & is therefore… https://t.co/sCOsJorVyQ pic.twitter.com/L1kaou3EgB