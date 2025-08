'En plots lijkt Andri Gudjohnsen KAA Gent te verlaten'

Volgens Poolse media is Lech Poznan in vergevorderde gesprekken om Andri Gudjohnsen over te nemen van KAA Gent. Een verrassing, of toch niet uiteindelijk?

Andri Gudjohnsen, zoon van voormalig topvoetballer Eidur Gudjohnsen, werd in 2024 door KAA Gent aangetrokken voor bijna drie miljoen euro. Daarmee was hij een van de duurste transfers van de club in de afgelopen vijf jaar. De 23-jarige aanvaller speelde sindsdien 47 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf. Daarin wist hij echter helemaal niet te overtuigen voor veel supporters. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op twee miljoen euro. Beperkte speeltijd Ondanks zijn potentieel begon Gudjohnsen het huidige seizoen als invaller. In de openingswedstrijd tegen Sint-Truidense VV kreeg hij slechts vier minuten speeltijd. De Poolse club is actief op zoek naar een nieuwe spits en ziet in Gudjohnsen een geschikte kandidaat om de concurrentie aan te gaan met Mikael Ishak. De interesse is concreet en de onderhandelingen tussen beide clubs zijn gaande, zo klinkt het volgens Poolse media. Gudjohnsen ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Gent, wat de club in een sterke onderhandelingspositie plaatst, al zouden heel wat supporters hem mogelijk liever kwijt dan rijk zijn.