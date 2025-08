Grote verrassing: Standard maakt transfer bekend die niemand zag aankomen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marc Wilmots had gewaarschuwd dat sommige transfers van Standard deze zomer in alle discretie zouden plaatsvinden. Hij had niet gelogen: de club heeft de komst van Mohammed El Hankouri aangekondigd.

Dit is er een waar niemand op had gerekend: Standard heeft verrassend de komst van zijn 10e inkomende transfer officieel gemaakt. Mohammed El Hankouri (28 jaar) komt over van FC Magdeburg om de aanvallende linie van de Luikenaars te versterken. El Hankouri is een aanvallende middenvelder van Nederlandse en Marokkaanse afkomst. Voor FC Magdeburg speelde hij 73 wedstrijden, waarin hij 13 doelpunten maakte en 8 assists gaf. Maar vooral in Nederland heeft de nieuwe Rouche indruk gemaakt. Opgeleid bij Feyenoord gedurende zijn jeugd, heeft El Hankouri 8 keer het shirt van het eerste elftal van de club uit Rotterdam gedragen, voordat hij doorbrak bij Willem II en nadien bij Groningen. In totaal heeft hij 127 Eredivisie-wedstrijden gespeeld (5 doelpunten, 13 assists). El Hankouri komt transfervrij naar Sclessin, aangezien zijn contract bij Magdeburg aan het einde van het vorige seizoen afliep. Hij tekent bij Standard voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar. Marc Wilmots heeft gereageerd op de officiële website van de club. "Mohammed is een veelzijdige speler en speelde een sleutelrol in het zeer goede seizoen van zijn club vorig jaar. Hij beschikt over uitstekende technische kwaliteiten en een groot spelvolume. Hij zal Mircea Rednic nog meer opties aanbieden."