Betaalt RSC Anderlecht te veel geld voor Adriano Bertaccini?

RSC Anderlecht kondigde vrijdag de komst van Adriano Bertaccini aan. Al is het voor velen maar de vraag of dit echt wel de versterking was die paarswit nodig heeft.

Op zich is de transfer van Adriano Bertaccini een logische stap. Hij was samen met Tolu Arokodare topschutter in de Jupiler Pro League en zet een stap omhoog. Nochtans is hij niet de man die met mooi voetbal bij Anderlecht helemaal op zijn plaats zit. “Maar met hem gebeurt er tenminste altijd wel iets”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad. “Je zal je na een match nooit afvragen of hij wel meegespeeld heeft. Voor mij is Bertaccini rock-‘n-roll en dat kan Anderlecht zeker gebruiken”, gaat de analist verder. Bertaccini is half miljoen duurder dan Vazquez Met de transfer zou een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid zijn. Toch wel veel voor een binnenlandse transfer is overal te horen. “Tjah, iemand die 21 goals op een seizoen maakt, krijg je niet voor niets, hè.” De statistieken zijn in ieder geval goed. Van Der Elst maakt ook nog een andere vergelijking. “Luis Vazquez kostte maar een half miljoen minder. En die heeft vier seizoenen nodig om zoveel goals te maken.”





