Anderlecht allesbehalve indrukwekkend tegen Cercle Brugge, maar ijzersterke Hazard en nieuwkomers maken het verschil

Anderlecht had iets recht te zetten na het Europees debacle in Zweden. Paars-wit pakte de volle buit, maar overtuigend was het allemaal wel niet. Cercle Brugge kon echter nooit een bedreiging vormen en Hasi heeft het geluk dat Thorgan Hazard in vorm is.

Besnik Hasi leek voor een onorthodoxe opstelling te hebben gekozen tegen Cercle Brugge. Luis Vazquez kreeg immers de voorkeur op Dolberg en Kana achteraan op Simic. Dolberg zou naar wat we horen de prijs betalen voor zijn gebrek aan intensiteit. Verschaeren verhuisde dan weer naar de flank en Hazard kreeg zijn plaats als nummer 10 terug. Penalty na vijf minuten Maar kijk, na vijf minuten zorgde Vazquez al voor een penalty. De Argentijn wou koppen op een lage bal, maar Utkus zette zijn been hoog. Ref Wesli De Cremer kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Hazard voor zijn derde van het seizoen: 1-0. De rest van de eerste helft werd een beproeving. Anderlecht probeerde wel en Angulo dwong Delanghe nog tot een goeie redding, maar dat was het zowat. Cercle kon op geen enkel moment een vuist maken. Wat we vorige week schreven, gold ook dit weekend: de Vereniging heeft aanvallend te weinig wapens. Weinig animo Ngoura is geen spits die weegt op een verdediging en Minda is een schim van de speler die hij kan zijn. Het was niet meteen een match die je zondagnamiddag opfleurde. Grote kans dat wie een abonnement voor DAZN nam voor de match zich dat niet meteen beklaagde. Anderlecht verdiende de voorsprong, want even voor rust had ook Verschaeren nog een dot van een kans, maar op een of andere manier wist hij de bal niet in doel te werken. Het werkpunt van Verschaeren blijft toch elk seizoen hetzelfde: efficiëntie. Angulo had trouwens ook nog zo'n kans die 0-2 had moeten opleveren. De tweede helft leverde eigenlijk nog minder op. Na een uur bracht Hasi nieuwkomers Camara en Bertaccini, maar daardoor probeerden de Brusselaars nog meer met de lange bal te spelen. Alle structuur leek verdwenen vooraan. Hazard onmisbaar Maar Bertaccini en Camara leveren wel de gevraagde snelheid en diepgang. Dat in combinatie met Hazard kan dodelijk zijn. De spelmaker lanceerde een dikke tien minuten voor tijd Camara met een subtiele steekpass en die vond Bertaccini voor doel voor zijn eerste in paars-witte loondienst. Hasi roept en toertert wel veel op Hazard tijdens een wedstrijd, maar de 32-jarige is de man met de ideeën, de creatieveling die eigenlijk altijd op het veld moet staan. En ja, ook in een midweekse wedstrijd tegen de nummer 9 van Zweden.