KAA Gent en La Louvière serveren lauwe koffie: Ito zorgt voor héél late verlossing

KAA Gent en La Louvière serveerden geen topwedstrijd in de Planet Group Arena. Een laat doelpunt van Ito bezorgde de Buffalo's wel de drie punten, maar er is nog werk aan de winkel bij beide teams - zoveel is duidelijk.

KAA Gent en La Louvière waren beiden aan het seizoen begonnen met een nederlaag. De Buffalo's gingen onderuit bij STVV, terwijl De Wolven in eigen huis verloren van Standard. En dus zat er toch al een beetje druk op de wedstrijd op speeldag twee.

Lamentabele eerste helft

Ivan Leko gaf vooraf aan dat hij zijn nieuwkomers nog niet in de basis kon droppen vanwege nog niet helemaal fit, waardoor hij nog steeds dun zit in de verdedigers en Lopes Da Silva achteraan werd neergepoot.

In minuut vijf was eigenlijk al duidelijk wat voor soort wedstrijd we zouden gaan krijgen. Bij een intrap van Davy Roef was er met moeite een speler van La Louvière op de helft van Gent te vinden, terwijl Delorge bij Gent de bal vaak heel laag op het veld moest gaan oppikken.

Er zat weinig dreiging in, en ook heel weinig tempo. De thuisploeg dreigde wel het meest, waarbij Kanga zich de meest bedrijvige man mocht noemen met een schot uit de draai, een lage schuiver en een kopbal. Drie keer wel weinig problemen voor doelman Peano.

Varela kreeg misschien zelfs de grootste kans, maar hij trapte een volley van dichtbij over de kooi van de bezoekende doelman. De 0-0 ruststand was niet eens onverdiend of onlogisch te noemen na 45 lamentabele minuten voetbal.

VAR keurt doelpunt Kanga af, Ito scoort wél

Na de pauze meteen een gretiger Gent, ingegeven door een zo mogelijk nog dieper inzakkend La Louvière. Surdez kreeg een paar opgelegde kansen, maar deed er te weinig mee. En toen Kanga een voorzet vanop rechts knap binnen kopte, kwam de VAR tussen voor buitenspel.

De supporters van Gent werden steeds ongeduldiger en hadden mogelijk liever op een boot in Saint-Tropez gezeten, maar je krijgt niet altijd wat je wil. Wat wij wilden was iemand die de match openbrak, en soms krijg je wél wat je wil. Ito maakte na een warrige fase in minuut 88 het enige doelpunt van de wedstrijd, al kan dat niet verbloemen dat beide teams nog werk aan de winkel hebben.