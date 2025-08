Een indrukwekkende prestatie van de nieuwkomers bij Union die OH Leuven overklasten

Union moest sterkhouders missen, maar dat was er niet aan te merken. De Belgische landskampioen schitterende en de nieuwkomers bij de Brusselaars hadden een hoofdrol. OH Leuven kreeg vijf doelpunten om de oren en moet nu al gaan bezinnen.

Union kwam op de eerste speeldag niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Antwerp. OH Leuven zag een comfortabele 2-0 stand in het slot van de partij nog door de handen glippen tegen Sporting Charleroi. Beide ploegen hadden dus iets recht te zetten.

Een flitsend Union liet OH Leuven sterretjes zien in de beginfase

Union zag twee van zijn sterkhouders voor de partij uitvallen met een lichte blessure. Zo was Christian Burgess en Promise David er niet bij. Geen paniek bij Union want anderen stonden direct op om hun plek op te eisen. Dit was zelfs letterlijk te nemen.

Nieuwkomer Adem Zorgane drukte direct zijn stempel met zijn eerste basisplaats. Met een prima pas in de kleine rechthoek zette hij Anan Khalaili vrij en hij twijfelde niet en plaatste de bal tegen de netten. Amper twee minuten later was het wederom prijs voor Union. Nu was het El Hadj die de aangever was en Ross Sykes die prima met het hoofd afwerkte. De wedstrijd was toen amper 4 minuten onderweg.

OH Leuven kon hier buiten een paar hoekschoppen weinig tot niets tegenover zetten. Union liet de druk wat los, maar probeerde al combinerend de Leuvenaars te verschalken. Zo gingen we rusten met 2-0 op het bord.

Raul Florucz tijd

De tweede helft begon met enige vertraging want het net moest hersteld worden. Het was echter Union die stonden te drummen om aan de tweede helft te beginnen want na amper 3 minuten spelen stond de 3-0 op het bord. Niang zette goed door op links en werd neergehaald in de rechthoek. Raul Florucz twijfelde niet schoot de bal mooi binnen langs de linkerkant van het doel.

Union en Florucz gingen op hetzelfde elan verder. De aanvaller dribbelde langs de grote rechthoek en omspeelde een aantal verdedigers. Hij twijfelde niet en schoot prima met links. De bal verdween in de verste hoek en Tobe Leysen was voor de 4de maal geklopt.

Union controleert en geniet

Adem Zorgane kon zijn debuut bijna met een doelpunt afronden, maar de VAR besliste anders. Het was El Hadj die naar doel schoot en zijn bal op de paal zag belanden. Zorgane was goed gevolgd, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden omwille van buitenspel.

Lang moesten de supporters van Union echter niet wachten op het 5de doelpunt. De bal werd vanop rechts voorgezet en niemand kon eraan. De bal dwarrelde richting de linkerkant van het veld waar Ousseynou al heel de wedstrijd heer en meester was. De winger twijfelde niet en schoot de bal onhoudbaar voorbij Tobe Leysen.

Het was een indrukwekkende prestatie van de landskampioen die vooral hun nieuwkomers zag uitblinken. OH Leuven kreeg op geen enkel moment een voet aan de grond tegen een sterk Union en moet nu al gaan herbronnen na een moeilijke competitiestart.