Club Brugge met verlies en grote zorgen naar Salzburg: KV Mechelen laat zien dat kern blauw-zwart niet al te diep is

Club Brugge heeft op speeldag 2 al zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Tegen een sterk georganiseerd en goed counterend KV Mechelen hadden ze grote problemen. Malinwa had ook kansen genoeg om het bij 2-0 definitief af te maken, maar Tzolis zorgde toch nog voor spanning.

Nicky Hayen koos als vervanger van Ordonez vrij verrassend voor Zaid Romero in plaats van Spileers. Iedereen verwachtte Meijer in de basis, maar de dure (Club betaalde 6 miljoen voor hem) Argentijn moet blijkbaar ook zijn kansen krijgen.

Romero in de fout

Maar dat er nog wat werk is aan de 25-jarige linksvoetige verdediger mag duidelijk zijn. Na een kwartier had hij één goal op zijn geweten en dat hadden er evengoed twee kunnen zijn. KV Mechelen snelde bij elk balverlies van Club naar voor en vond makkelijk de ruimtes.

Pflücke ging zo razendsnel zijn lijn af en gaf een fantastische voorzet over de grond waar Mrabti - gedekt door Romero - enkel nog zijn teen tegen moest zetten: 1-0 na 7 minuten. Even later was het weer bijna prijs. Lauberbach zette zich door tegen Romero, maar Jackers kon oog in oog met de KVM-aanvaller met een hand nog de bal uit zijn voeten slaan.

Halhal had KV Mechelen vorig seizoen ook kunnen gebruiken

Club kreeg dan wel de bal van de thuisploeg, maar veel konden ze er niet mee doen. Een hele hoop voorzetten waarvan enkele hele goeie, maar daar werd geen gevolg aan gegeven. De rest werd er door Mechelen vrij makkelijk uitgehaald.

Straffe verdediging die Vanderbiest neerzette. Heel de ploeg plooide achter de bal bij balverlies. En die Redouane Halhal is een goeie hoor. Sterke verdediger die ook kan opbouwen. Die hadden ze Achter De Kazerne vorig seizoen ook goed kunnen gebruiken, maar hij werd uitgeleend aan zusterclub Helmond Sport.

Met al wat er niet meer speelt en al vertrokken is bij Club Brugge wordt het wel moeilijk, ook in de Champions League-voorrondes. Direct na de rust werden de problemen voor de vice-kampioen immers nog groter. Spileers gaf eerst een domme hoekschop weg en in de nasleep daarvan beging Vermant hands in de zestien.

2-0 en viervoudige wissel

Penalty en met Schoofs achter de bal was het klusje vrij makkelijk geklaard: 2-0. Hayen kon het niet meer aanzien en voerde op het uur een viervoudige wissel uit. Romero, Reis, Vetlesen en Vermant werden vervangen door Meijer, Forbs, Tresoldi en Skoras.

Club kwam echter te kort in het druk zetten. Altijd was er wel iemand te laat. KV Mechelen hield het veld wel heel goed breed en op de passing was weinig aan te merken bij de thuisploeg. Pflücke en Lauberback kregen nog heel goeie kansen. Maar dan kwam het moment van de onvermijdelijke Tzolis.

Het zal anders moeten in Salzburg

In een slechte match kan de Griek nog altijd op zijn eentje iets forceren. De assist kwam op naam van Forbs, maar de aanvaller krulde de bal wel heel mooi binnen. Club kreeg daarna nog voldoende mogelijkheden op minstens een gelijkspel, maar de afwerking was er niet. Woensdag in Salzburg zal blauw-zwart uit een heel ander vaatje moeten tappen of het zou wel eens pijnlijk kunnen worden...