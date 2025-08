Club Brugge op weg naar records en historische kaap van 100 miljoen euro?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge deed deze zomer al heel wat inkomende transfers, maar ook uitgaande bewoog er al heel wat. En dus zijn we stilaan op weg naar knappe records, zoveel is duidelijk.

Aan inkomende zijde werd met Stankovic (9,5 miljoen euro), Tresoldi, Forbs en Reis (allen 6 miljoen euro) al flink uitgehaald op de transfermarkt. Allen samen kosten ze 27,5 miljoen euro.

Stevige deals

Evenzeer werd Kaye Furo van Club NXT overgeheveld naar de A-kern van Club Brugge, net als Alejandro Granados en Lynnt Audoor. Op die manier heeft blauw-zwart opnieuw goud in handen.

Want een aantal van de toptransfers van deze zomer aan uitgaande zijde hebben ook een verleden bij Club NXT. Denk daarbij aan Chemsdine Talbi en Maxim De Cuyper.

Meer dan 100 miljoen euro?

Zij werden voor elk 20 miljoen euro verkocht, waardoor we samen met Ferran Jutgla nu al aan bijna 50 miljoen euro uitgaande transfers zitten. In het verleden was er ook nog onder meer Antonio Nusa die vanuit de B-kern naar de A-kern kwam en vervolgens veel geld opleverde.

Het zijn niet allemaal voltreffers, maar vaak wel. En Joel Ordonez zou wel eens de volgende kunnen worden. Als hij en Ardon Jashari deze zomer nog verkassen, dan is er ook een record in het verschiet en zou blauw-zwart wel eens de historische kaap van 100 miljoen euro kunnen passeren.