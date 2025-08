KV Mechelen-speler maakt grote indruk... zonder te scoren: "90 procent tevreden"

Lion Lauberbach scoort weinig, maar is van onschatbare waarde voor KV Mechelen. Tegen Club Brugge werkte hij zich opnieuw uit de naad, zij het zonder doelpunt. "Hij geeft alles, elke minuut", zegt kapitein Rob Schoofs. "En als hij straks ook begint te scoren, is hij onhoudbaar."

De Duitser liep zich vrijdagavond de longen uit het lijf. “Alles doet pijn: benen, rug… Maar dat is normaal als ik 90 minuten speel", vertelde hij achteraf. Het tekent zijn speelstijl: fysiek, vol overgave en met veel arbeid. Een aanpak die volledig in de smaak valt bij trainer Fred Vanderbiest: “Het is niet altijd mooi, maar hij is zó belangrijk in ons systeem.”

Nog niet efficiënt genoeg

Toch blijft het pijnpunt dat Lauberbach, als spits, te weinig scoort. Tegen Club kreeg hij opnieuw drie goede kansen, maar vond hij het net niet. “Minstens eentje moet hij maken", beseft ook Vanderbiest. Schoofs nuanceert: “Hij is op zoveel andere vlakken belangrijk dat we hem dat vergeven.”

Zelf blijft Lauberbach streng voor zichzelf. “Ik ben negentig procent tevreden", zei hij. “De overige tien procent zijn de doelpunten. Als die erbij komen, zit ik aan honderd.” De aanvaller verlengde vorige week zijn contract tot 2027, wat zijn vertrouwen nog een duwtje in de rug moet geven. “Ik blijf gewoon mijn best doen. Maar het had nog beter gekund.”

Hij had moeten vallen

Door de schorsing van Benito Raman kreeg Lauberbach zijn kans in de spits. Maar hij ziet het niet als een tijdelijke vervanging. “Ik heb vorig seizoen ook veel gespeeld, ook met Benito erbij. We kunnen samen functioneren. Maar ik weet dat ik meer moet scoren. Dat wil ik ook.”

Opvallend was het moment waarop hij op weg naar doel bleef rechtstaan, ondanks een duidelijke trekfout van Romero. “Als ik was gevallen, had hij waarschijnlijk rood gekregen", beseft Lauberbach. “Maar ik dacht dat ik er nog bij kon. De trainer zal het me wel laten weten de komende dagen", lachte hij. Het is hem vergeven.