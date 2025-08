Opvallend: jong talent van Club Brugge verhuist naar... KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tussen KV Mechelen en Club Brugge stond donderdagavond niet alleen een wedstrijd op het programma, ook naast het veld viel er wat te rapen. De Maneblussers haalden hun slag thuis op de transfermarkt.

Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri ruilt Quinze Martens Club Brugge in voor KV Mechelen. De jonge linksachter is nog maar net 18, maar had weinig vooruitzichten bij blauw-zwart.

Martens speelde tot nu toe bij de U18 van Club, maar een plaats bij Club NXT kwam er voorlopig niet. KV Mechelen ziet in hem een groeibriljant en zal hem in eerste instantie bij de beloften laten aansluiten.

De club wil Martens op termijn laten doorstromen naar het eerste elftal. Onder andere Aster Vranckx en Issa Kaboré bewezen eerder al dat Mechelen een goede springplank kan zijn voor jonge spelers.

Bij Club Brugge leek er voor Martens weinig perspectief op korte termijn. De concurrentie op links is stevig, en dus kiest hij voor een sportieve omweg met meer uitzicht op speelminuten.

Club Brugge laat hem gaan, maar verliest hem niet helemaal uit het oog. De Bruggelingen blijven zijn traject wellicht volgen, in de hoop dat hij elders zijn potentieel wél volledig kan waarmaken.