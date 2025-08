Club Brugge heeft een probleem wanneer Ordonez vertrekt: dit is al zeker niet zijn opvolger

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kwam tegen KV Mechelen dikwijls in de problemen. Eigenlijk had het zelfs niet meer spannend hoeven worden als Malinwa in de eerste helft al zijn kansen had afgewerkt. De defensie van Club Brugge oogde allesbehalve stabiel.

En nee, dat had niets met de doelman te maken. Zonder Jackers was het zeker niet spannend geworden. Maar wel met de keuze van Nicky Hayen voor Zaid Romero. De Argentijn heeft Club 6 miljoen euro gekost, maar dat lijkt hij niet meteen waar te maken. Romero ging in de eerste helft twee keer in de fout, waaronder bij de eerste goal waarbij hij onoordeelkundig uitstapte. Maar evengoed had hij er gewoon ook met rood kunnen afliggen. Enkel en alleen omdat Lion Lauberbach medelijden had en op zijn poten bleef staan toen Romero hem wou neertrekken, mocht hij blijven staan. Lauberbach ging wel alleen op doel af, waar Jackers de bal nog uit zijn voeten kon tikken. Hayen koos verrassend voor Romero, want iedereen dacht dat Bjorn Meijer wel in de ploeg zou komen en Spileers zo centraal zou komen te staan, zijn natuurlijke positie. Want Spileers op de rechtsback... dat is ook een risicopatiënt. Het aankomend vertrek van Joël Ordonez zal moeten opgevangen worden en een extra verdediger is geen overbodige luxe. Want met Romero de Europese voorrondes ingaan en zelfs de Jupiler Pro League... dat lijkt vragen om problemen. Dévy Rigaux en kompanen hebben trouwens nog wel meer werk, want ook een goeie flankspeler lijkt nodig te zijn. Met alle respect voor Vetlesen, maar hij gaat het verschil niet maken.