Genk geraakt niet voorbij Antwerp en begint met 1 op 6 aan het seizoen

Antwerp en Racing Genk hebben elkaar zondagmiddag in een aangename topper in evenwicht gehouden. Een defensief ingesteld Antwerp klom op voorsprong en de Limburgers kwamen ondanks het betere spel niet verder dan de gelijkmaker.

Racing Genk en Antwerp stonden op de tweede speeldag al onmiddellijk voor hun tweede topaffiche. Genk verloor op speeldag 1 op het veld van Club Brugge, Antwerp speelde thuis gelijk tegen Union. Coach Fink voerde één wijziging door, nieuwkomer Lawal nam plaats onder de lat. Bij Genk koos Stef Wils voor dezelfde elf als vorige week.

Antwerp trekt kaart van de tegenaanval

Het plan van Wils was helder: Genk mocht de bal hebben en Antwerp zou wel gebruik maken van de counter. Halfweg de eerste helft klom Antwerp op die manier op voorsprong. Een snelle uitbraak via Kerk, Sadick was te traag, die het leer tot bij Janssen legde en die ramde het leer in de bovenhoek. (0-1).

De thuisploeg had op dat moment 75% van het balbezit en de betere mogelijkheden. Oh had net daarvoor immers de openingstreffer op een presenteerblaadje gekregen van Sternberg, maar de aanvaller besloot oog in oog met doelman Lammens onbegrijpelijk naast.

Toch kon Antwerp niet lang van zijn voorsprong genieten want nog voor het halfuur bracht El Ouahdi, opnieuw na een fantastische doorsteekpass van Sternberg, de bordjes alweer in evenwicht. (1-1)

Geen strafschop voor Gyrano Kerk

Het slot van het eerste bedrijf bracht nog opwinding in de Cegeka Arena. Gyrano Kerk, de gesel van Sadick, rolde eigenhandig de Genkse defensie op en ging na contact met Sadick neer in de zestienmeter. Ref Visser legde de bal evenwel niet op de stip en ook de VAR greep niet in, tot onvrede van de rood-witte aanhang.

Aan de overkant kwam El Ouahdi nog dicht bij een tweede treffer met een fantastisch schot richting kruising. Senne Lammens behoedde Antwerp voor een acherstand met een puike redding.

Na de pauze was Antwerp onmiddellijk opnieiuw gevaarlijk via Kerk, maar zijn schot was te centraal en binnen bereik van doelman Lawal. Voor Genk had Sternberg een prima kans na heerlijk samenspel met Karetsas, maar hij besloot over.

Tolu, Heymans en Sor kunnen het verschil niet maken

In minuut 70 gooide coach Fink Tolu, Sor en Heymans in de strijd. Antwerp hield veel volk achter de bal en gooide alles in de strijd om het gelijkspel te verdedigen. Er kwam nog een vrijschop van El Ouahdi die net over de kruising ging.

De bezoekers hielden de boel gesloten en de Smurfen geraakten er niet door, een 1-1 gelijkspel was het resultaat. Racing Genk begint zo na de nederlaag tegen Club Brugge met een teleurstellende 1 op 6 aan het nieuwe seizoen. Antwerp mag niet ontevreden zijn met gelijke spelen tegen Union en Genk.