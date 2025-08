KRC Genk-middenvelder Daan Heymans waarschuwt Standard alvast

KRC Genk begon met 1 op 6 aan het seizoen. Tegen Antwerp werd het 1-1. Daan Heymans debuteerde in de Cegeka Arena.

KRC Genk heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen niet met een overwinning kunnen afsluiten. De Limburgers speelden 1-1 gelijk tegen Antwerp, al zat er meer in. Daan Heymans maakte zijn eerste minuten als Genk-speler in de Cegeka Arena.

"Ik ben blij dat ik mijn debuut hier thuis heb gemaakt, maar op collectief vlak is het een teleurstelling. Het is jammer, want we hadden de kansen om met een voorsprong de rust in te gaan. Daar lieten we het liggen. Voetballend ging het goed", vertelde hij na afloop.

Voorlopig moet hij het met invalbeurten doen, en kan hij zich nog niet volledig tonen tijdens de matchen. "Ja, dat is niet makkelijk. Deze week had ik een meer aanwezige rol, maar ik kon nog niet gevaarlijk zijn zoals normaal wel het geval is. Het is nog vroeg. Ik heb wel het gevoel dat het heel goed gaat. Ook op training, ik denk dat ze allemaal wel graag met me samenspelen. Naarmate het seizoen vordert komt dat wel goed."

Racing Genk startte met een 1 op 6 aan het nieuwe seizoen. Dit weekend volgt de clash met Standard. Als ex-Charleroi-speler is Heymans wel bekend met de rivaliteit.

"Ik heb heel wat vrienden die supporter zijn van Standard. We zijn al een paar dagen berichten aan het sturen naar elkaar. Ik ben er absoluut gemotiveerd voor", waarschuwt de middenvelder zijn tegenstander. Zou de rivaliteit tussen Standard en Genk groter zijn dan die tussen Standard en Charleroi?

"Daar kan ik nog niet op antwoorden. Daarvoor ben ik nog niet lang genoeg hier. Maar als ik de fans hoorde na afloop, dan kan ik me wel inbeelden wat voor een wedstrijd het gaat zijn. Met Charleroi heb ik er ook genoeg gespeeld. Dat zijn de leukste matchen om te spelen, zeker als je wint", besluit Heymans bij ons.