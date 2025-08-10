KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

Standard heeft zondagavond met 2-1 gewonnen van KRC Genk. Ondanks 77% balbezit konden de Limburgers weer niet winnen.

KRC Genk trok zondagavond naar Sclessin. Genk-coach Fink behield het vertrouwen en wisselde niet in zijn basisopstelling. Rednic zette Nielsen en Mehssatou in zijn ploeg. Zij kwamen erin voor Ayensa en Karamoko.

De wedstrijd begon meteen met heel wat actie. Na nog geen twee minuten had Nielsen zeker geel verdiend, al hield Verboomen zijn kaarten op zak. Het werd snel duidelijk dat zowel Standard als Genk wilden voetballen.

Standard profiteert

De drang naar voren kwam er langs twee kanten, al namen de bezoekers de wedstrijd toch wat meer in handen. Saïd trapte na vijf minuten spelen al op de paal. Een minuut of 20 later deed Steuckers hetzelfde aan de overkant. Genk was beter, had zo’n 80% balbezit, maar kwam toch op achterstand.

Sadick klungelde in de verdediging en kreeg het leer niet weg. Hij kreeg kansen genoeg om de bal weg te knallen, maar geeft tot bij Smets, die niet stond op te letten in zijn eigen strafschopgebied. Mehssatou snoepte de bal af, waarop Smets een strafschopfout beging. Thomas Henry knalde de bal vanop de stip voorbij Lawal.

Een aangeslagen Genk kreeg later in de eerste helft niets meer klaargespeeld. Opnieuw deden de Limburgers enorm weinig met al het balbezit. Na de pauze ging Standard vol voor de verdediging: Hautekiet kwam erin voor Saïd.

Genk zocht openingen maar vond die niet meteen, Standard wel. Tien minuten na de rust liet Fossey Sclessin ontploffen door de 2-0 te scoren, na een heerlijke bal van Thomas Henry. Kayembe mag dit tegendoelpunt volledig op zich nemen. De verdediger liet Fossey doen wat hij wou.

Het Tolu-effect

Kort na het uur greep Fink in met een driedubbele wissel: Steuckers, Sattlberger en Kayembe eruit, Sor, Medina en Tolu erin. De boomlange spits had niet veel tijd nodig om het verschil te maken. Hij scoorde de aansluitingstreffer na drie minuten op het veld te staan.

Nadien voetbalde Standard niet meer mee. Genk probeerde nog kansen te forceren, maar dat was moeilijk tegen het blok van de Rouches. Tolu kreeg nog een slag op het hoofd van Epolo, maar na een VAR-check volgde er geen strafschop. De 2-1 bleef zo op het scorebord staan.

Racing Genk blijft na deze nederlaag met 1 op 9 achter. Dat is te weinig, en dat weten de Limburgers ook. Standard komt met zeven punten mee aan de leiding, samen met KV Mechelen, Union en STVV.