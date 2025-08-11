Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

KRC Genk heeft na drie speeldagen amper een punt achter hun naam staan. Zondag werd met 2-1 verloren op bezoek bij Standard Luik.

Standard is ongetwijfeld de grote winnaar van de derde speeldag in de Jupiler Pro League. Al maakten ze daardoor ook de grootste verliezer tot nu toe in de competitie.

KRC Genk telt na drie speeldagen amper één punt op negen. Een dergelijke competitiestart hadden ze in Limburg helemaal niet verwacht. Daarmee staan ze op een gedeelde laatste plaats in de rangschikking.

“Dat is wel straf”, vindt Vandenbempt bij Sporza. Want uiteindelijk gaat het al veel langer dan enkel dit seizoen minder bij KRC Genk. Het lijkt wel een verderzetting van wat er eind vorig seizoen gebeurde

Pech is reden van de nieuwe nederlaag van KRC Genk

“De vraag is hoeveel klappen die veelal jonge spelers nog kunnen incasseren. Naast de 1 op 9 waren er ook de mislukte play-offs van vorig seizoen”, gaat de analist verder.

KRC Genk krijgt van Vandenbempt veel krediet, ondanks de zwakke competitiestart. Hij ziet zelfs een reden waarom er zondag verloren werd op Sclessin. Al vergeet hij dan wel de vele individuele fouten van de Genkies te vermelden.

“Racing Genk is wat mij betreft de best voetballende en meest dominante ploeg in de eerste weken van het seizoen. Dat het verloor tegen Standard, is door pech, door twee ballen tegen het kader”, klinkt het.