Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk heeft na drie speeldagen amper een punt achter hun naam staan. Zondag werd met 2-1 verloren op bezoek bij Standard Luik.

Standard is ongetwijfeld de grote winnaar van de derde speeldag in de Jupiler Pro League. Al maakten ze daardoor ook de grootste verliezer tot nu toe in de competitie.

KRC Genk telt na drie speeldagen amper één punt op negen. Een dergelijke competitiestart hadden ze in Limburg helemaal niet verwacht. Daarmee staan ze op een gedeelde laatste plaats in de rangschikking.

“Dat is wel straf”, vindt Vandenbempt bij Sporza. Want uiteindelijk gaat het al veel langer dan enkel dit seizoen minder bij KRC Genk. Het lijkt wel een verderzetting van wat er eind vorig seizoen gebeurde

Pech is reden van de nieuwe nederlaag van KRC Genk

“De vraag is hoeveel klappen die veelal jonge spelers nog kunnen incasseren. Naast de 1 op 9 waren er ook de mislukte play-offs van vorig seizoen”, gaat de analist verder.

KRC Genk krijgt van Vandenbempt veel krediet, ondanks de zwakke competitiestart. Hij ziet zelfs een reden waarom er zondag verloren werd op Sclessin. Al vergeet hij dan wel de vele individuele fouten van de Genkies te vermelden.

“Racing Genk is wat mij betreft de best voetballende en meest dominante ploeg in de eerste weken van het seizoen. Dat het verloor tegen Standard, is door pech, door twee ballen tegen het kader”, klinkt het.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard

Meer nieuws

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

11:20
7
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
4
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
2
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
14
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
12
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
2
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
10
Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

11:00
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

11:50
La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

10:50
1
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

10:00
OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

09:50
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
1
David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
6
Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

09:00
2
DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

DAZN onderneemt onmiddellijk actie na klachtenstroom van afgelopen weekend

08:20
2
Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

Zo wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om hem te houden: "Alles is mogelijk"

08:00
5
Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

07:20
7
Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

07:40
5
Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Reactie

Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken"

06:00
7
'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

07:00
Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

06:30
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
12
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
1
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
1
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
8
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
9
Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

22:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Impala Impala over David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen"" franchi franchi over Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen" YoniVL YoniVL over Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?" franchi franchi over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Costa4U Costa4U over Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans CringeMedia CringeMedia over Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan" Nevs Nevs over Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven" -URKO -URKO over Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten Boktor Boktor over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved