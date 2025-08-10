Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht heeft in eigen huis verloren van promovendus Zulte Waregem. Paars-wit kon twee keer een achterstand ophalen, maar in de extra tijd liepen ze op een counter en Erenbjerg maakte de winnende treffer.

Laten we beginnen met: de bank van Anderlecht is niet zo breed als iedereen wel denkt. Besnik Hasi voerde drie wijzigingen door in zijn basiselftal en dat was eraan te zien. Ali Maamar, die erin kwam voor de geblesseerde Camara, gaat nog heel wat boterhammetjes moeten eten.

Het jeugdproduct speelde zowat iedere bal die hij in zijn voeten kreeg achteruit. Besnik Hasi werd er gek van. En dan was er nog Nathan Saliba in de plaats van Enrick Llansana. De Canadees werd met grote verwachtingen binnengehaald, maar hij kan zeker nog niet tippen aan de Nederlandse verdedigende middenvelder.

Bert Put de gebeten hond

Het ging allemaal te traag en te weinig verticaal. Zulte Waregem hield met het grootste gemak het trage spel van de Brusselaars tegen. Ze speculeerden duidelijk op een foutje, dat er ook kwam. De grote vraag daarbij was: was de fout van Saliba of van ref Bert Put?

Op het moment dat Anderlecht in balbezit was en de pass naar Saliba ging, rende die pardoes tegen de achteruit stappende scheidsrechter. Hedl werd alleen richting Coosemans gestuurd en omspeelde die ook: 0-1. Heel het Park woedend.

Maar goed, dat waren ze ook op hun eigen ploeg. En terecht! Want wat Anderlecht die eerste helft liet zien, was van heel pover niveau. Geen diepgang, geen snelheid op de flanken, geen ideeën... Ze werden in slaap gewiegd door het verdedigende spel van de bezoekers. Die hun goed recht natuurlijk.

Domme overtreding, Zulte grijpt momenten

Hasi greep tijdens de rust in. Saliba en Maamar moesten plaats ruimen voor Bertaccini en Degreef. Het ging ineens heel wat sneller en de druk verhoogde. Toen Angulo zijn schot afgeblokt zag en direct erachter rende, beging Claes een wel heel domme overtreding. Penalty en Dolberg natuurlijk voor de 1-1.

Anderlecht begon het doel van Brent Gabriel te belegeren, maar enkel Dolberg kwam tot een echte kans. Voledig tegen de gang van het spel in kwam Zulte Waregem echter weer op voorsprong. Bij een hoekschop klom Ujka hoog om de 1-2 binnen te koppen. Onhoudbaar!

Lang duurde dat niet, want Bertaccini stoorde goed en Tanghe werkte daardoor de bal tegen zijn eigen netten. Maar nog was het niet gedaan. De acht minuten extra tijd werden op gejuich onthaald door het Anderlecht-publiek, maar het was Zulte Waregem dat toesloeg. Op de counter kon Coosemans eerst nog het schot van Traoré stoppen, maar op de rebound van Erenbjerg was hij kansloos.

Een nederlaag die pijn zal doen bij Anderlecht en een winst die heel veel deugd zal doen bij Zulte Waregem. Anderlecht kan zich geen eerste helft zoals die van zondag veroorloven. We zijn quasi zeker dat Hasi daar straks over zal doorbomen.