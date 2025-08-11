Dit is waarom Besnik Hasi zich zorgen maakt: eerste bod op revelatie geweigerd

Foto: © photonews

Nilson Angulo (22) is de voorbije weken uitgegroeid tot één van de blikvangers bij Anderlecht. De Ecuadoraanse winger liet zich opmerken met prachtige acties en doelpunten tegen Westerlo en Sheriff Tiraspol, waardoor hij steeds meer in de belangstelling komt te staan.

In Spanje heeft promovendus Elche de pijlen op Angulo gericht, weet HLN. De club bracht zelfs al een bod uit, maar dat werd door Anderlecht als onvoldoende van tafel geveegd. Toch lijkt Elche niet van plan om de strijd op te geven.

De toenemende aandacht verklaart waarom coach Besnik Hasi vorige week nog zei dat hij hoopt dat Angulo blijft. “Zijn snelheid is belangrijk voor ons. En op sommige posities zijn we dunbevolkt”, aldus de Anderlecht-trainer, die zijn kern niet verder wil verzwakken.

Anderlecht moet ook verkopen

Gelukkig voor Hasi klinkt ook Angulo zelf positief over een verlengd verblijf. In het weekend liet hij verstaan dat hij “99 procent zeker” blijft bij paars-wit. “Er lopen geen onderhandelingen met andere clubs. Ik zit met mijn hoofd bij Anderlecht. Ik ben hier gelukkig.”

Toch houdt de Ecuadoraan een kleine slag om de arm. “In het voetbal weet je natuurlijk nooit”, voegde hij eraan toe. De markt blijft immers open, en één groot bod kan alles veranderen.

Anderlecht wil hem graag houden, maar kan een topaanbieding ook niet weigeren. Tot zover deed paars-wit nog geen enkele grote uitgaande transfer en gaf het heel veel geld uit aan inkomende. Zolang de transferperiode loopt, zal de naam Angulo nog regelmatig opduiken in de geruchtenmolen.

