Datum: 09/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 84 reacties
Foto: © photonews

Club Brugge heeft zijn tweede thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. In de Brugse derby was Cercle Brugge een helft dominant, maar een rode kaart van Kakou voor de rust was een kantelpunt.

Na de krappe zege op het veld van Salzburg wilde Club Brugge de lijn doortrekken tegen Cercle Brugge. Hayen gaf Stankovic en Sandra hun eerste basisplaats van het seizoen, ook Siquet en Jackers stonden aan de aftrap. 

Cercle Brugge was met 1 op 6 aan het seizoen gestart, maar dat was niet te zien op het veld. De Vereniging domineerde in de eerste helft, Jackers moest na enkele minuten Van Der Bruggen al van de 0-1 houden. 

Ook Agyekum, Gerkens en Ravych kregen kansen, maar bij Cercle loopt er geen afwerker rond. Bij Club zijn die er wel, maar Siquet en Tzolis raakten niet voorbij Delanghe. Sandra liep dan weer voorbij de bal en kon zo niet in open doel binnen trappen. 

Vijf minuten voor de rust kreeg Kakou, na tussenkomst van de VAR, rood nadat hij op de enkel stond van Vermant. Cercle moest zo meer dan een helft met z’n tienen verder, spits Ngoura werd meteen opgeofferd voor verdediger Utkus. 

Cercle probeerde nog met dezelfde energie te starten als in de eerste helft, maar Club nam al snel over. Een doelpunt van Reis werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar net voor het uur was het wel prijs. 

Vanaken stond op de goede plaats om weggekopte vrije trap met het hoofd over alles en iedereen binnen te leggen. Vier minuten later vond invaller Sabbe Tzolis aan de tweede paal, hij trapte hoog in doel binnen en maakte er 2-0 van. 

Club Brugge had daarna alles onder controle, Cercle had niet meer de energie om nog veel weerwerk te bieden. Met 6 op 9 maakt Club de aansluiting bovenaan, Cercle is opnieuw onderaan het klassement te vinden met 1 op 9. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
  Speler G Beoordeel
8 Tzolis Christos 90' -
10 Vetlesen Hugo 45' -
11 Sandra Cisse 90' -
14 Meijer Bjorn 61' -
17 Vermant Romeo 79' -
20 Vanaken Hans 90' -
25 Stankovic Aleksandar   72' -
29 Jackers Nordin 90' -
41 Siquet Hugo 61' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
  Bank G Beoordeel
2 Romero Zaid -  
6 Reis Ludovit   45' -
7 Tresoldi Nicolò 11' -
9 Forbs Carlos -  
15 Onyedika Raphael 18' -
16 Van Den Heuvel Tristan -  
22 Mignolet Simon -  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani 29' -
65 Seys Joaquin 29' -

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
2 Diakite Ibrahim 14' -
6 Agyekum Lawrence 90' -
9 Ngoura Steve 43' -
11 Minda Alan 70' -
18 Gerkens Pieter 90' -
20 Nazinho Flavio   90' -
21 Delanghe Maxime 90' -
28 Van der Bruggen Hannes 70' -
37 Diop Edan 90' -
66 Ravych Christiaan 90' -
90 Kakou Emmanuel   40' -
  Bank G Beoordeel
1 Warleson -  
3 Utkus Edgaras 47' -
8 Erick 20' -
12 Konate Valy -  
15 Magnée Gary   76' -
19 Diaby Ibrahima -  
23 Jurado Heriberto -  
27 De Wilde Nils -  
41 Kouassi Krys   20' -
Herbeleef Club Brugge - Cercle Brugge
