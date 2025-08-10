Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

Christos Tzolis zorgde tegen Cercle Brugge voor de verlossende 2-0. De Griekse winger lijkt dit seizoen de grootste garantie op doelpunten en assists te worden.

In zijn eerste seizoen bij Club Brugge scoorde Christos Tzolis 21 keer en gaf hij ook 14 assists en dat in 56 wedstrijden. Met drie goals en een assist in vijf wedstrijden is de Griek ook goed aan zijn tweede seizoen bij blauw-zwart begonnen.

Er was buitenlandse belangstelling voor Tzolis, maar de Griek tekende op 14 juli een nieuw contract tot midden 2029. Dat had ook Ardon Jashari gedaan, maar hij is ondertussen vertrokken. Tzolis wilde wel bewust langer blijven bij Club.

Waarom wilde Tzolis graag bij Club Brugge blijven?

"Ik had een goed gesprek met het bestuur en ik wilde graag nog een jaar blijven. Dit is voor mij een goede omgeving om te blijven groeien, in vijf tot zeven dagen was alles ook rond en daar ben ik heel blij mee."

Tzolis had ook goede redenen om nog een jaar langer bij Club te blijven. "Het is mijn vijfde seizoen als prof en ik speelde al voor vier verschillende ploegen. Ik moest me telkens aanpassen aan een nieuw land, wat niet gemakkelijk is voor een jonge speler."

"Ik wilde eens twee seizoenen bij een ploeg blijven en veel spelenBij Club kan ik wedstrijden van hoog niveau spelen, onder meer in de Champions League. Dat is een groot doel voor ons deze maand."