Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Union SG heeft ook op bezoek bij KAA Gent opnieuw indruk gemaakt. Dankzij een aantal stilstaande fases heeft het drie extra punten kunnen bijschrijven aan het arsenaal. De machine komt stilaan op stoom richting de Champions League, een moedig Gent bleef puntenloos achter.

KAA Gent en Union SG hadden beiden gewonnen op speeldag 2 en dus konden ze met het nodige vertrouwen aan hun wedstrijd beginnen op speeldag 3. De Brusselaars hadden wel veel meer indruk gemaakt tegen OH Leuven dan de Buffalo's tegen La Louvière.

Ivan Leko had wat meer defensieve opties gekregen en posteerde met Paskotsi en Van Der Heyden twee extra nieuwkomers tussen de lijnen, bij de bezoekers zette Pocognoli dan weer Sykes op de bank.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen

Een boerenwijsheid met de schoonheid van 'Vandaag betalen, morgen gratis' zoals in het Boerenparlement in Massemen kennen we niet meteen binnen de voetbalwereld, maar KAA Gent 2.0 mag er (net als het Boerenparlement 2.0) zeker meer dan wezen.

Onder Ivan Leko is er veel strijdkracht bijgekomen wat we de vorige jaren zelden zagen in de Planet Group Arena. Dat leverde ook een zeer mooi einde van de wedstrijd op, waarbij de Brusselaars werden weggedrukt door de Buffalo's.

Het leverde via Goore een enig mooie 1-3 op en in het absolute slot van de wedstrijd viel zelfs de aansluitingstreffer van de niet-aflatende Gentenaars via de kop van nieuwe aanwinst Paskotsi.

Tot zover het goede nieuws, want er is wel ook nog heel wat werk aan de winkel, zeker in de manier waarop de tegendoelpunten vielen. Want een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar een Buffalo wel drie keer.

Spannend slot dankzij moedig Gent

Tot drie keer toe was er een stilstaande fase, waarbij Union koos om het via een extra stationnetje te doen. En evenveel keer trapten ze erin bij Gent, waardoor het een simpele afwerking werd voor Union.

Voor Fedde Leysen en Kevin Rodriguez werden het intikkertjes van heel dichtbij, Adem Zorgane had nog iets meer werk om stevig binnen te buffelen. Union zag daarna nog af in het slot, maar heeft wel een 7 op 9 met goed voetbal te strikken. En Gent? Dat moet zich optrekken aan de strijdkracht.