84' Benito Raman (Bilal Bafdili)
Datum: 09/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding
Robby Morren vanuit 't Kuipje
Foto: © photonews

KV Mechelen is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De troepen van Vanderbiest pakten na de winst tegen Club Brugge ook in Westerlo de volle buit dankzij Benito Raman die de enige goal uit de wedstrijd scoorde.

Beide ploegen hadden hun wedstrijd vorige week gewonnen en kwamen met een goed gevoel aan de aftrap. Coach Vanderbiest behield het vertrouwen in de elf die wonnen tegen Club Brugge, bij Westerlo zette Charaï aanvaller Frigan op de bank, Nacho Ferri mocht aan de partij beginnen.

Het Kuipje was aardig vol gelopen op een zonovergoten zaterdagavond. De wedstrijd, die verliep gelijkopgaand met wat meer balbezit voor KV Mechelen, maar Westerlo had het overwicht wat doelkansen betreft. 

Westerlo voetbalt meeste kansen bij elkaar

Het eerste echte gevaar kwam van de voet van Haspolat net voor het kwartier. Die plaatste een vrijschop prima binnen het kader en doelman De Wolf had de hulp van de paal nodig om het leer uit de netten te houden. Rommens kon zich doorzetten in de zestien, maar zijn schot werd geblokt. 

Voor de bezoekers kwam Pflücke het dichtst bij een doelpunt met een poging laag in de hoek, tegen de paal. Intussen vochten Halhal en Ferri stevige duels uit, na 25 minuten stonden ze allebei al met een geel karton achter hun naam. 

Het slotoffensief voor de pauze kwam van de thuisploeg met enkele leuke combinaties, maar ook het schot van Yow werd tijdig afgeblokt en Sakamoto mikte voorlangs. 0-0 aan de rust.

Westerlo morst met de kansen

Westerlo begon met een dubbele wissel aan de tweede helft, met Mebude en Lapage in de plaats van Yow en Neustaedter. Het tempo ging omhoog en de thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Reynolds had die aan de voet toen hij na een heerlijke aanval van dichtbij kon uithalen, maar hij miste zijn schot volledig. Wat later moest doelman De Wolf alles uit de kast halen op een laag schot van Van den Keybus en Mebude liet een open kopkans domweg liggen.

Coach Vanderbiest reageerde op het uur met drie wissels en bracht Raman, Antonio en St.Jago. Intussen had ook Bafdili de score kunnen openen. Hij rolde eigenhandig de Westelse defensie op en plaatste het leer dan naast.

Ingevallen Benito Raman beslist de wedstrijd

Met minder dan 10 minuten op de klok zorgde de ingevallen Benito Raman voor de enige treffer van de partij, hij twijfelde niet en ramde het leer tegen de touwen. De ontlading bij KV Mechelen was ontzettend groot. 

De Maneblussers blijven zo na 3 wedstrijden ongeslagen, coach Vanderbiest mag zeer tevreden zijn met 7 op 9. Westerlo moet de hand in eigen boezem steken want het liet te veel kansen liggen.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
13 Sakamoto Isa 87' -
18 Yow Griffin 45' -
22 Reynolds Bryan 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
33 Neustädter Roman 45' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
39 Van Den Keybus Thomas 90' -
40 Bayram Emin 90' -
77 Alcocer Josimar 72' -
90 Nacho Ferri   72' -
99 Jungdal Andreas 90' -
Cordero Antoñito 18' -
4 Lapage Amando 45' -
9 Frigan Matija 18' -
11 Mebude Adedire 45' -
14 Vaesen Kyan 3'  
17 Smekens Raf -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
46 Piedfort Arthur -  

KV Mechelen KV Mechelen
1 De Wolf Ortwin 90' -
2 Halhal Redouane   90' -
3 Marsa Jose 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
16 Schoofs Rob 90' -
17 Belghali Rafik 60' -
19 Mrabti Kerim 60' -
20 Lauberbach Lion 80' -
23 Zekri Moncef 59' -
35 Bafdili Bilal A 90' -
77 Pflücke Patrick 70' -
Willockx Axel -  
St. Jago Tommy 30' -
5 Teague Ryan -  
7 Koudou Therence -  
8 Konaté Mory -  
13 Miras Nacho -  
14 Raman Benito 30' -
18 Truyf Ian 20' -
21 Ozdemir Halil 10' -
22 Golic Lovro -  
38 Antonio Bill 31' -
Herbeleef Westerlo - KV Mechelen

Vooraf

LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

09:10

KVC Westerlo zal straks KV Mechelen ontvangen in 't Kuipje. De Kemphanen gaan voor hun tweede thuiszege van het seizoen.

