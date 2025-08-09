Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

KV Mechelen is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De troepen van Vanderbiest pakten na de winst tegen Club Brugge ook in Westerlo de volle buit dankzij Benito Raman die de enige goal uit de wedstrijd scoorde.

Beide ploegen hadden hun wedstrijd vorige week gewonnen en kwamen met een goed gevoel aan de aftrap. Coach Vanderbiest behield het vertrouwen in de elf die wonnen tegen Club Brugge, bij Westerlo zette Charaï aanvaller Frigan op de bank, Nacho Ferri mocht aan de partij beginnen.

Het Kuipje was aardig vol gelopen op een zonovergoten zaterdagavond. De wedstrijd, die verliep gelijkopgaand met wat meer balbezit voor KV Mechelen, maar Westerlo had het overwicht wat doelkansen betreft.

Westerlo voetbalt meeste kansen bij elkaar

Het eerste echte gevaar kwam van de voet van Haspolat net voor het kwartier. Die plaatste een vrijschop prima binnen het kader en doelman De Wolf had de hulp van de paal nodig om het leer uit de netten te houden. Rommens kon zich doorzetten in de zestien, maar zijn schot werd geblokt.

Voor de bezoekers kwam Pflücke het dichtst bij een doelpunt met een poging laag in de hoek, tegen de paal. Intussen vochten Halhal en Ferri stevige duels uit, na 25 minuten stonden ze allebei al met een geel karton achter hun naam.

Het slotoffensief voor de pauze kwam van de thuisploeg met enkele leuke combinaties, maar ook het schot van Yow werd tijdig afgeblokt en Sakamoto mikte voorlangs. 0-0 aan de rust.

Westerlo morst met de kansen

Westerlo begon met een dubbele wissel aan de tweede helft, met Mebude en Lapage in de plaats van Yow en Neustaedter. Het tempo ging omhoog en de thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Reynolds had die aan de voet toen hij na een heerlijke aanval van dichtbij kon uithalen, maar hij miste zijn schot volledig. Wat later moest doelman De Wolf alles uit de kast halen op een laag schot van Van den Keybus en Mebude liet een open kopkans domweg liggen.

Coach Vanderbiest reageerde op het uur met drie wissels en bracht Raman, Antonio en St.Jago. Intussen had ook Bafdili de score kunnen openen. Hij rolde eigenhandig de Westelse defensie op en plaatste het leer dan naast.

Ingevallen Benito Raman beslist de wedstrijd

Met minder dan 10 minuten op de klok zorgde de ingevallen Benito Raman voor de enige treffer van de partij, hij twijfelde niet en ramde het leer tegen de touwen. De ontlading bij KV Mechelen was ontzettend groot.

De Maneblussers blijven zo na 3 wedstrijden ongeslagen, coach Vanderbiest mag zeer tevreden zijn met 7 op 9. Westerlo moet de hand in eigen boezem steken want het liet te veel kansen liggen.