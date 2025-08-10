🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

Westerlo verloor zaterdagavond met 0-1 van KV Mechelen. De Kemphanen creëerden voldoende kansen om te winnen, maar vergaten zichzelf te belonen.

KVC Westerlo pakte 3 op 9 in het seizoensbegin. Na de nederlaag tegen Antwerp, wonnen de Kemphanen vorige week thuis met 3-1 van Zulte Waregem. Dit weekend verliep het minder goed.

De club verloor met 0-1 van KV Mechelen, al verdiende Westerlo het misschien wel meer op basis van de wedstrijd. De thuisploeg nam het initiatief, maar vergat zichzelf keer op keer te belonen.

"Dit is een wedstrijd die wij altijd hadden moeten winnen", analyseert Westerlo-coach Issame Charaï. "We hebben genoeg kansen gecreëerd. We waren heel dominant, zeker in de tweede helft. Dan moet er inderdaad gewoon een bal binnen gaan. Dan heb je een mooie wedstrijd en kun je die over de streep trekken."

"We moeten klinischer worden, zowel offensief als defensief", beseft Charaï. "Want het tegendoelpunt was een individuele actie die we konden vermijden. Het lag niet open, maar Raman dribbelde nog twee spelers. Als dat in de 87e minuut gebeurt heb je weinig tijd om het goed te maken."

"Maar ik kan enkel fier zijn op de prestatie van mijn spelers. Ze hebben goed gewerkt. De les die we moeten meenemen is dat we efficiënter moeten zijn. In beide strafschopgebieden. Als je zo’n kansen krijgt moet er zeker één binnen", besluit de trainer.