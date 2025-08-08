Ryotaro Ito schiet STVV tegen FC Dender naar de koppositie in de Jupiler Pro League

Het seizoen voor STVV kan bijna niet beter beginnen. Na een knappe zeven op negen voeren ze momenteel de Jupiler Pro League aan. Ryotaro Ito was de smaakmaker van dienst. FC Dender blijft met een magere twee op negen achter.

STVV en FC Dender kregen de eer op de 3de speeldag in de Jupiler Pro League te openen. Bij STVV was er al direct een plek op de bank voor Keisuke Goto. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van RSC Anderlecht. Bij FC Dender was er geen plek op de bank voor Bruny Nsimba. Hij ondervond wat hinder en werd gespaard om het kunstgrasveld.

Open wedstrijd met een denderend Dender

Beide ploegen kozen resoluut voor de aanval in de openingsfase. Zowel STVV als FC Dender kozen ervoor om vooral langs de flanken te voetballen zodoende er veel ruimte viel. Het was Dender dat hier vooral het meeste voordeel uithaalde.

Het was Aurélien Scheidler die het gevaarlijkste was en dankzij een prima schot van Roman Kvet ook tot scoren kwam. De aanvaller van FC Dender stond echter buitenspel en het feest ging niet door.

Slecht verdedigen en STVV profiteert

FC Dender had het overwicht, maar STVV schakelde snel om. Zo ging Taiga Hata op wandel door de verdediging van de bezoekers. Benjamin Fredrick maaide de middenvelder echter ondoordacht neer in het strafschopgebied. De scheidsrechter twijfelde niet en de bal ging op de stip.

Andres Ferrari zette zich achter de bal en schoot deze beheerst in de rechtse onderhoek. Michael Verrips had geen schijn van kans want de doelman dook de verkeerde richting uit. Ferrari opent zo zijn rekening van het seizoen. De aanvaller stond vorig seizoen in de schaduw van Adriano Bertaccini die naar Anderlecht trok.

Een slot van de eerste helft in mineur

Nadien werd de partij bitsiger en werden er langs beide kanten heel wat fouten gemaakt. De eerste gele kaart was echter voor de trainer van STVV, Wouter Vrancken. De passionele trainer van de Limburgers had niet zo een mooie woorden klaar voor de scheidsrechter en deze trok meteen de gele kaart.

In het slot van de eerste helft kregen we spijtig genoeg nog het nodige bloed te zien. Zo kwamen Andres Ferrari en Luc Marijnissen stevig met elkaar in botsing. Beide spelers gingen enthousiast voor een kopbal, maar kwamen hoofd tegen hoofd met elkaar in aanraking. Zowel Ferrari als Marijnissen konden gelukkig met een hoofdband verder.

Rode kaart kantelde de wedstrijd

Nog belangrijker dan de strafschop in de eerste helft voor de wedstrijd was de rode kaart in de tweede helft. Luc De Fougerolles haalde Rihito Yamamoto neer vlak voor de grote rechthoek. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en deze twijfelde niet. De rode kaart was een feit.

FC Dender kreeg nadien geen voet meer aan de grond en het was STVV dat alle aanvalspulsen voor hun rekening nam. Het was dan ook wachten tot het tweede doelpunt viel voor de Limburgers.

Ryotaro Ito blinkt weer uit bij STVV

Een prima ingooi van Robert-Jan Vanwesemael zorgde ervoor dat Ilias Sebaoui op een prima plek stond om de bal gevaarlijk voor te zetten. Wie anders dan Ryotaro Ito stond klaar om de bal binnen te schieten. De centrale middenvelder kwam zo tot de derde wedstrijd op rij tot scoren en schoot de Limburgers op een comfortabele voorsprong.

De middenvelder had zin in meer en kreeg nog een prima kans op een tweede doelpunt, maar de paal bracht redding voor Michael Verrips en FC Dender. Nadien verwaterde de wedstrijd. STVV was tevreden met de winst en bij FC Dender was de moed hen al in de schoenen gezonken.

STVV gaat zo het weekend in als leider in de Jupiler Pro League. Een onverwachte sterke competitiestart van de Limburgers. FC Dender blijft achter met een twee op negen en moet zich al herbronnen om geen gemiste competitiestart te ondergaan.