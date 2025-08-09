Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wouter Vrancken geniet wellicht van wat hij momenteel meemaakt bij STVV, de fiere leider in de JPL. Vooral omdat er nog meer moois lijkt aan te komen.

Na zin mislukt trainersavontuur bij KAA Gent moet Wouter Vrancken zich toch weer wat rehabiliteren maar daar is hij uitstekend mee bezig. Hij verzekerde vorig seizoen Sint-Truiden van het behoud in de play-offs en is het nieuwe seizoen gestart met een vernieuwd elan. Na drie speeldagen kan STVV een hele mooie 7 op 9 voorleggen.

Het is een bonus dat de Kanaries zich voorlopig leider in de Jupiler Pro League mogen noemen, maar het voornaamste is dat ze de competitie goed zijn begonnen. Bovendien lijkt Vrancken wel nog wat opties achter de hand te hebben. STVV rondde een paar dagen geleden de uitleenbeurt van de Japanse aanvaller Keisuke Goto af.

STVV geeft OHL-beloften voetballes

STVV huurt hem dus van Anderlecht en Vrancken gunde hem in de competitiematch tegen Dender meteen een tiental minuten. Een dag na die overwinning kwamen spelers die wat matchritme kunnen gebruiken in actie tegen de U23 van OHL. Het werd memorabel: de Leuvenaars werden met een klinkende 6-0 weer huiswaarts gestuurd.

Daar zat één man voor veel tussen. Na het openingsdoelpunt van Juklerod scoorde Goto al de volgende doelpunten. Bij zijn eerste twee doelpunten etaleerde hij zijn snelheid en hij was ook alert genoeg om bij de 4-0 een herneming te benutten. Goto trapte ook de forfaitcijfers op het bord en ging nog eens diep om met een stifter de 6-0 te maken.

Geslaagde deal voor Anderlecht én STVV?

Kortom: Wouter Vrancken lijkt er in de aanval weer een optie bij te hebben. Die is natuurlijk wel meer dan welkom na het vertrek van topschutter Bertaccini naar ... Anderlecht. Wie weet hebben paars-wit en STVV een deal gesloten waar ze allebei beter van kunnen worden. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
FCV Dender EH
Wouter Vrancken
Keisuke Goto

Meer nieuws

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
1
STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

07:20
1
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
5
CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

22:02
Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

Raman zadelt Westerlo op met flinke kater, KV Mechelen mee aan de leiding

20:12
Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is"

20:30
3
'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

21:10
Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

Kritiek mag weer plaatsmaken voor lof: 'Big Rom' bedient hem op zijn wenken, maar De Bruyne is de grote man bij Napoli

21:00
🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder Reactie

🎥 Was rode kaart voor Kakou terecht? Van Der Bruggen en coach Cinel zijn helder

19:15
🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

🎥 De Bilde wijst op risico op zware blessure voor Vermant, oordeel gerust zelf: rood hét kantelmoment in Club - Cercle

19:30
5
Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers Reactie

Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers

18:45
5
Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

Hoe langer, hoe moeilijker: elk abonnement op DAZN doet waarde tv-rechten verder dalen

18:00
1
Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen

20:00
1
RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

19:00
4
Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

Rode kaart breekt Cercle Brugge zuur op, Club Brugge slaat toe na de rust in de Brugse derby

17:59
Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

Gent begint met knallende overwinning aan seizoen: "Dat missen we nog"

18:45
Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

Basisspeler Rode Duivels moet dringend nieuwe club vinden of WK 2026 wordt wel héél moeilijk

18:30
Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

17:30
Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

Glansrol voor Ambrose: degradant KV Kortrijk zet puntjes op de i tegen Anderlecht

18:03
Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

Wat is er gebeurd met Anderlecht-talent dat in eerste match van Kompany debuut maakte?

16:30
Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

Waarom de terugkeer van Junya Ito naar Racing Genk een schot in de roos kan zijn

16:15
1
Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

17:00
1
Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

Anderlecht geeft "één van talenvolste linksbacks" contract voor drie jaar

16:00
Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

Challenger Pro League van start, dit zijn de twee grote smaakmakers: "De Vanaken van 1B"

15:30
1
Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

Mo Messoudi legt vinger op de wonde: dit is nog een stevig pijnpunt binnen de kern

15:15
1
Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

15:00
Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

Vertrek Mats Rits bij Anderlecht wordt nog hele opgave: zo liggen de zaken momenteel

14:30
1
De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

14:00
Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

13:15
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

13:00
Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

Wel héél bizarre nieuwe regel in Nederland: ballenjongens en -meisjes mogen de bal niet meer teruggeven

13:30
7
Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

12:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over KAA Gent - Union SG: 2-3 Swakke25 Swakke25 over Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is" DKMA DKMA over Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken" Charly77 Charly77 over Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt" SeniorClub SeniorClub over Club Brugge - Cercle Brugge: 2-0 SeniorClub SeniorClub over Winst in de Brugse derby, maar daarmee is alles gezegd: Hayen erg kritisch voor zijn spelers SeniorClub SeniorClub over Only in Belgium? Opvallende fase in Brugse derby: "We horen dat vierde scheidsrechter met Tubeke aan het telefoneren is" Stefaan88 Stefaan88 over Real Madrid denkt toch ook al aan het leven na Thibaut Courtois: Xaxi Alonso weet wie Belgische doelman kan opvolgen Agnostic front Agnostic front over Westerlo - KV Mechelen: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved