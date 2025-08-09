Alleen goed nieuws voor Wouter Vrancken: leider in JPL en vijfklapper van RSCA-huurling laat nog meer moois vermoeden

Wouter Vrancken geniet wellicht van wat hij momenteel meemaakt bij STVV, de fiere leider in de JPL. Vooral omdat er nog meer moois lijkt aan te komen.

Na zin mislukt trainersavontuur bij KAA Gent moet Wouter Vrancken zich toch weer wat rehabiliteren maar daar is hij uitstekend mee bezig. Hij verzekerde vorig seizoen Sint-Truiden van het behoud in de play-offs en is het nieuwe seizoen gestart met een vernieuwd elan. Na drie speeldagen kan STVV een hele mooie 7 op 9 voorleggen.

Het is een bonus dat de Kanaries zich voorlopig leider in de Jupiler Pro League mogen noemen, maar het voornaamste is dat ze de competitie goed zijn begonnen. Bovendien lijkt Vrancken wel nog wat opties achter de hand te hebben. STVV rondde een paar dagen geleden de uitleenbeurt van de Japanse aanvaller Keisuke Goto af.

STVV geeft OHL-beloften voetballes

STVV huurt hem dus van Anderlecht en Vrancken gunde hem in de competitiematch tegen Dender meteen een tiental minuten. Een dag na die overwinning kwamen spelers die wat matchritme kunnen gebruiken in actie tegen de U23 van OHL. Het werd memorabel: de Leuvenaars werden met een klinkende 6-0 weer huiswaarts gestuurd.

Daar zat één man voor veel tussen. Na het openingsdoelpunt van Juklerod scoorde Goto al de volgende doelpunten. Bij zijn eerste twee doelpunten etaleerde hij zijn snelheid en hij was ook alert genoeg om bij de 4-0 een herneming te benutten. Goto trapte ook de forfaitcijfers op het bord en ging nog eens diep om met een stifter de 6-0 te maken.

Geslaagde deal voor Anderlecht én STVV?

Kortom: Wouter Vrancken lijkt er in de aanval weer een optie bij te hebben. Die is natuurlijk wel meer dan welkom na het vertrek van topschutter Bertaccini naar ... Anderlecht. Wie weet hebben paars-wit en STVV een deal gesloten waar ze allebei beter van kunnen worden.