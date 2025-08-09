STVV neemt voorlopig de leidersplaats in de JPL: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen

STVV is uitstekend gestart in de Jupiler Pro League. Met 7 punten uit 3 matchen en een 2-0 zege tegen Dender pakten de Kanaries vrijdagavond zelfs voorlopig de leidersplaats.

STVV begon sterk aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De club nam vrijdagavond (voorlopig) de leidersplaats met 7 punten na de 2-0 zege tegen FCV Dender.

Eerder werd er gewonnen van KAA Gent (3-1) en gelijkgespeeld op Charleroi (1-1). Coach Wouter Vrancken was na afloop van de overwinning tegen Dender natuurlijk enorm blij.

"Dit was een verdiende zege", zei hij volgens Het Belang van Limburg. "In de eerste helft hadden we moeite om grip op de wedstrijd te krijgen, want Dender is op fysiek vlak een heel sterke ploeg."

"En als we zelf de bal hadden, zochten we vaak te snel de oplossing in de diepte en maakten we geen gebruik van de ruimtes die er lagen. Na de rust ging dat beter, al hadden we zeker tegen tien Dender-spelers meer kunnen en misschien wel moeten scoren", was zijn enige opmerking.

"Maar ik ben vooral blij dat we als team gespeeld hebben, van minuut één tot minuut 95. Iedereen heeft zijn truitje nat gemaakt en gevochten voor de kleuren van deze club. Zoals onze fans, die weer met velen van de partij waren, graag zien", besluit de Truienaar.