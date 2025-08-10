Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

Cercle Brugge staat na drie speeldagen alweer in de onderste regionen van het klassement. Vooral het gebrek aan efficiëntie is opnieuw een probleem bij de Vereniging.

Het bleef 0-0 in de eerste helft tussen Club Brugge en Cercle Brugge, maar de Vereniging had minstens één of twee keer moeten scoren. Dat deed het opnieuw niet, samen met RAAL La Louvière scoorde Cercle nog geen enkele keer dit seizoen.

Het is een probleem dat er vorig seizoen al was en dat dit seizoen nog niet opgelost lijkt te zijn. "De overtuiging is er niet om te willen scoren. Dat is zonde", zei Hannes Van Der Bruggen achteraf.

"Onze spitsen waren op de afspraak, maar we moeten klinischer zijn en we moeten die bal willen binnen rammen." Zelf trapte Van Der Bruggen de bal na drie minuten al pal op doelman Jackers. "We moeten met beginnen scoren, daar wringt het schoentje al een hele tijd."

Cercle heeft Denkey nog niet vervangen

Eigenlijk begon het probleem bijna een jaar geleden al met het vertrek van spits Kévin Denkey. "Zo iemand hebben we niet meer gehad. Maar de jonge jongens moeten ook wat tijd krijgen, het zijn nog geen afgewerkte producten.

"Als we dat er in kunnen slijpen bij hen, dan kunnen we echt gevaarlijk worden." Door de rode kaart van Kakou moest spits Ngoura ook naar de kant voor verdediger Utkus, waardoor Cercle in de tweede helft nog minder mogelijkheden had om te scoren.