Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Na de nederlaag tegen Zulte Waregem werd nogmaals pijnlijk duidelijk dat Anderlecht in de verdediging een ervaren leider met snelheid nodig heeft. De verdedigers werden keer op keer voorbijgelopen, en dat is allerminst nieuw dit seizoen.

Besnik Hasi kampt met een duidelijk tekort aan verdedigers die niet alleen stabiel zijn, maar ook het tempo kunnen bijhouden in een hoog drukvoetbal. Dat het zo schrijnend is, blijkt uit het feit dat Hasi Marco Kana inzet als verdediger.

Kana noodoplossing

Kana is eigenlijk een verdedigende middenvelder en werd eerder al afgeschreven, maar moet nu in de achterste linie de opbouw verzorgen. Dat zegt genoeg over de huidige situatie: er is simpelweg geen verdediger met het juiste profiel beschikbaar.

De verdediging van Anderlecht mist vooral snelheid. Tegen Zulte Waregem werd die kwetsbaarheid pijnlijk blootgelegd: telkens werd er een verdediger te laat of te traag afgeblokt. En dit is niet de eerste keer dit seizoen. Het structurele probleem ligt dieper dan een slechte dag, het is een tekort aan het type speler dat Hasi nodig heeft om zijn speelstijl te laten slagen.

Hoeveel budget is er nog?

De vraag die nu rijst, is hoeveel budget technisch directeur Renard nog ter beschikking heeft om te investeren. Met bijna 18 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe transfers dit seizoen, en zonder noemenswaardige uitgaande transfers, is het onzeker of er nog ruimte is voor een grote aankoop. Die zou echter broodnodig zijn.

De jonge geleende verdediger Yasin Ozcan (19) is zonder twijfel talentvol, maar verwacht niet dat hij op korte termijn het antwoord zal bieden. De druk op hem is groot, en ervaring en leiderschap ontbreken nog altijd. Anderlecht heeft een rots in de branding nodig, iemand die het achterin kan organiseren én de snelheid bezit om snel uit te verdedigen.

Zonder zo’n versterking kan het een lang en moeizaam seizoen worden, zeker als Hasi vasthoudt aan zijn plan om hoog en dominant te spelen. De coaches en fans willen vooruitgang zien, maar als het geweer van schouder moet, zal dat ook voor onvrede zorgen in het Astridpark. Het is een cruciaal moment voor Anderlecht: tijd om de verdediging eindelijk de boost te geven die ze zo hard nodig heeft.