Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht
RSC Anderlecht verspeelde afgelopen weekend belangrijke punten tegen Zulte Waregem. Analist Philippe Albert noemt het resultaat een zware tegenvaller en wijst op defensieve tekortkomingen die de Brusselse club parten spelen.

Na een vroege achterstand wist Anderlecht zich terug in de wedstrijd te knokken, maar slaagde er niet in om de voorsprong vast te houden. Volgens Philippe Albert is dat tekenend voor het huidige elftal van paarswit.

“Het is een zware tegenvaller voor Anderlecht. Achter komen, terugkomen in de wedstrijd en dan toch niet in staat zijn om het te beheren: er zijn defensieve tekortkomingen in deze ploeg,” aldus Albert in La Capitale.

De analist benadrukt dat Anderlecht een uitgelezen kans liet liggen om met een perfecte score aan het seizoen te beginnen. “Het is jammer, want er was een mooie mogelijkheid om een negen op negen te behalen in deze seizoensstart, met een relatief gemakkelijk programma,” vervolgt hij.

Gemiste kans voor Anderlecht

De openingswedstrijden van Anderlecht boden perspectief op een sterke start. Met tegenstanders uit de onderste regionen van het klassement lag de weg open voor een vroege voorsprong in de titelstrijd. Het gelijkspel tegen Zulte Waregem, een ploeg die naar verwachting tegen degradatie zal strijden, komt dan ook bijzonder ongelegen.

Albert waarschuwt voor de gevolgen op lange termijn. “Het zijn drie verloren punten die aan het einde van de rit duur kunnen uitvallen. Want de andere titelpretendenten zullen geen pluimen laten tegen Zulte, een ploeg die zal vechten tegen de degradatie.”

De uitspraken van Albert zetten de technische staf van Anderlecht onder druk. De defensieve instabiliteit is een terugkerend probleem dat dringend aangepakt moet worden. Zonder structurele verbeteringen dreigt Anderlecht opnieuw achter de feiten aan te lopen in de strijd om de landstitel.

Anderlecht
Zulte Waregem
Philippe Albert

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

