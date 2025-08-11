Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

RSC Anderlecht verslikte zich zondag in promovendus Zulte Waregem. Marc Degryse is alvast niet te spreken over hoe het loopt bij paarswit.

RSC Anderlecht was tot voor dit weekend de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloren had in de Jupiler Pro League. Maar dat was zonder Zulte Waregem gerekend. De nieuwkomer won met 2-3 in het Lotto Park.

Volgens Marc Degryse een tweede klap op de kin van de Anderlechtsupporters, na de uppercut van de uitschakeling in de Europa League. De verdediging van paarswit gaat ook tegen Essevee niet vrijuit voor de tegengoals.

“Maar goed, ook offensief bracht Anderlecht veel te weinig. Als je ziet wat de ploeg maar brengt in de eerste helft in de richting van de spionkop. En da’s nog maar — met alle respect — tegen een promovendus”, aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Lat ligt te laag bij RSC Anderlecht

In de situatie waarin Anderlecht op dit moment zit kan het zich dit soort nederlagen helemaal niet permitteren. Op die manier bouw je ook totaal geen krediet op bij de supporters. Degryse haalt aan wat hij hoorde tijdens de live verslaggeving van de match van paarswit.

“Ik hoorde na een kwartier opmerken: ‘Anderlecht is goed bezig’. Komaan, ligt de lat maar zó laag? We mogen en moeten meer eisen van Anderlecht. Kijk naar Pocognoli. Die vertelde dat hij meer verwacht van Union ondanks de 2-3 zege op KAA Gent.”