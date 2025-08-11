Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Anderlecht heeft thuis verloren van Zulte Waregem. Adriano Bertaccini, die inviel na de rust, probeerde de wedstrijd nog te keren, maar tevergeefs.

Als speler van Sint-Truiden had Adriano Bertaccini nog nooit in de basis gestaan op het veld van Anderlecht, en telkens ook verloren. Ook nu bleef een eerste competitiezege in het Lotto Park uit. Na de 3-0-overwinning tegen Sheriff Tiraspol ging paars-wit dit keer onderuit tegen Zulte Waregem.

De 24-jarige Carolo begon op de bank en kon van daaruit goed de tekortkomingen van zijn ploeg observeren. Tijdens de rust kwam hij in het middelpunt van de bespreking van coach Besnik Hasi te staan, want de Albanese trainer bracht hem aan het begin van de tweede helft in.

Geen paniek

Die bespreking was allesbehalve zachtzinnig. “De coach heeft in de rust veel geroepen", vertelde Bertaccini. “Daarna hebben we wel aangedrongen en onze vastberadenheid getoond. Helaas scoorden zij op het einde nog.”

Bertaccini, ex-speler van Sint-Truiden en RFC Luik, was betrokken bij de gelijkmaker van Anderlecht in de tweede helft. Toch blijft hij kritisch voor zichzelf: “We misten efficiëntie én wat geluk. Ik kreeg zelf nog een kans net voor een derde goal. Het was gewoon een slechte dag.”

Ondanks de teleurstelling wil de aanvaller vooruitkijken. “Er komen nog veel wedstrijden aan, dus we moeten niet in paniek raken. We vergeten deze match best snel en richten ons op donderdag. Dat wordt weer een heel andere wedstrijd.”