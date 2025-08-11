Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

Tegen Zulte Waregem liet Besnik Hasi Enric Llansana rusten. Al snel werd duidelijk dat dit seizoen niet vaak mogelijk zou zijn.

Was Enric Llansana uitgeput of licht geblesseerd? Feit is dat de Spanjaard in de 65ste minuut werd vervangen tegen Sheriff Tiraspol, een logische beslissing om hem rust te gunnen terwijl de score 2-0 stond... en vervolgens geen enkele minuut speelde zondag tegen Zulte Waregem.

En het hele spel van RSC Anderlecht leed eronder. Nathan Saliba, die Llansana op dezelfde positie verving, heeft een ietwat ander profiel dan Llansana.

Saliba beleefde een erg lastige wedstrijd. Over het algemeen is de Canadees, ondanks zijn snelle kopbaldoelpunt dat iedereen betoverde, nog niet aangepast aan ons voetbal. Op dezelfde manier als de spectaculaire debuut van César Huerta werd gevolgd door moeilijkere weken.

Hasi kan niet zonder Llansana

Het is dan duidelijk dat Besnik Hasi eigenlijk Enric Llansana niet aan de kant kan laten staan. Sommigen zeiden misschien dat hij een wat mindere wedstrijd speelde tegen Cercle Brugge. Toch behoorde hij nog steeds tot de besten van zijn team op het veld.

Alles wat er vorig seizoen bij RSC Anderlecht tijdens de Play-offs aan ontbrak, brengt Llansana. Rust, intelligentie, verlangen, passie. Probleem: hij is de enige in de kern die al deze kwaliteiten combineert. Op dit moment heeft Anderlecht geen echte vervanger voor een nummer 6.

Als doorstoot in de Conference League kan de transferperiode nog dienen om een ​extra ​speler aan te trekken, misschien minder veelbelovend dan Saliba maar in staat om impact en ervaring op die positie te brengen voor het geval Llansana rust nodig heeft. Tenzij Cédric Hatenboer of... Marco Kana die rol op zich nemen. Maar idealiter zou Enric Llansana tegen het einde van het seizoen een speelpercentage van bijna 100 moeten hebben... als zijn lichaam meewerkt.