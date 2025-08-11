📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

Zulte Waregem is in vergevorderde onderhandelingen met Nikola Mituljikic, een 22-jarige flankaanvaller van OFK Beograd. De Serviër moet de offensieve opties van Essevee versterken.

In de zoektocht naar een extra aanvallende impuls heeft Zulte Waregem zijn oog laten vallen op Nikola Mituljikic. De 22-jarige Serviër staat momenteel onder contract bij OFK Beograd, een club uit de Servische competitie.

Volgens informatie van journalist Imar Vandenabeele van Het Laatste Nieuws verlopen de gesprekken tussen beide clubs in positieve sfeer. Dat kan je nalezen in de post op sociale media hieronder.

Mituljikic geldt als een dynamische flankaanvaller met een sterk dribbeltalent en een neus voor doelgevaar. Essevee mikt op jonge, hongerige spelers die meteen inzetbaar zijn en een meerwaarde kunnen bieden.

Gerichte versterking voor Zulte Waregem

Hoewel de deal nog niet volledig rond is, geven bronnen aan dat de onderhandelingen in de goede richting evolueren. Indien de transfer wordt afgerond, zou Mituljikic op korte termijn aansluiten bij de selectie.

Mituljikic heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 800.000 euro. Hij ligt bij zijn huidige werkgever nog onder contract tot medio 2027.