Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

Goed nieuws voor RSC Anderlecht: de werkvergunning van Yasin Özcan is officieel in orde. De jonge Turkse verdediger mag vanaf dinsdag meetrainen en is speelgerechtigd voor de komende wedstrijden, inclusief het Europese duel tegen Sheriff Tiraspol.

Yasin Özcan, 18 jaar en Turks jeugdinternational, werd vorige week door RSC Anderlecht op huurbasis overgenomen van Aston Villa. Anderlecht bedong bij de deal ook een aankoopoptie, waarmee het zich verzekert van een mogelijke definitieve overgang in de toekomst.

De transfer werd snel geofficialiseerd, maar door zijn status als niet-EU-speler liep de administratieve afhandeling vertraging op. Tot op heden mocht Özcan niet deelnemen aan groepstrainingen en was hij niet inzetbaar voor de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem.

Met de goedkeuring van zijn werkvergunning komt daar nu verandering in. De spelersgroep van Anderlecht kreeg maandag een rustdag, waardoor Özcan vanaf dinsdag voor het eerst zal aansluiten op Neerpede.

Transferdossier afgerond na administratieve vertraging

De verdediger wordt gezien als een belangrijke versterking voor coach Besnik Hasi, die zijn defensieve opties wil verbreden. Mogelijk maakt Özcan al deel uit van de selectie voor de Europese verplaatsing naar Moldavië.

Anderlecht verdedigt donderdag een 3-0-voorsprong tegen Sheriff Tiraspol in de derde voorronde van de UEFA Conference League. De beschikbaarheid van Özcan biedt extra mogelijkheden in de rotatie, zeker gezien het drukke programma van de komende weken.